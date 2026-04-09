Urtasun felicita y desea muchísima suerte a Almodóvar, Sorogoyen y Los Javis, que competirán por Palma de Oro en Cannes

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en Sigüenza. - MATEO LANZUELA/EUROPA PRESS

GUADALAJARA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha felicitado este jueves a los cineastas Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen y Javier Calvo y Javier Ambrossi, Los Javis, después de que sus películas, 'Amarga Navidad', 'El ser querido', y 'La bola negra', respectivamente, hayan sido seleccionadas para competir por la Palma de Oro en la 79ª Edición del Festival de Cannes 2026.

Durante su intervención en Sigüenza en el acto de restitución de obras incautadas y no devueltas por la dictadura franquista, ha celebrado estas candidaturas, que se han dado a conocer este mediodía en la ciudad francesa y ha felicitado "de todo corazón" a los cineastas españoles.

A todos ellos, les ha dado la enhorabuena y deseado "muchísima suerte". "Sobre todo decir que es un orgullo como ministro de Cultura ver hasta qué punto nuestro cine español en estos momentos está a un nivel extraordinario".

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, presente en el mismo acto, se ha sumado posteriormente a la felicitación del ministro por las tres nominaciones españolas, especialmente porque uno de ellos "es de esta tierra".