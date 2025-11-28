La vacunación frena la repercusión de la gripe en Castilla-La Mancha, que registra menos incidencia que a nivel nacional

El consejero de Sanidad de C-LM, Jesús Fernández Sanz. - JCCM

CARRIÓN DE CALATRAVA (CIUDAD REAL), 28 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha confirmado que la gripe y otras infecciones respiratorias están mostrando un ascenso en los últimos días, si bien ha subrayado que la región sigue por debajo de la media nacional y que las hospitalizaciones han bajado esta semana respecto a las anteriores.

Así lo ha indicado el consejero, a preguntas de los periodistas, durante el acto de colocación de la primera piedra del nuevo centro de salud de Carrión de Calatrava, desde donde ha indicado que Castilla-La Mancha registra 62 casos por cada 100.000 habitantes, seis puntos menos que la media española, situada en torno a 68.

Fernández Sanz ha explicado que, pese a este incremento, la situación no está teniendo por ahora reflejo en un aumento de pacientes ingresados, atribuyéndolo a la elevada adhesión a la vacuna, que este año se sitúa ya en el 56-57% de la población diana, ocho puntos más que el año pasado.

"Estamos viendo que con la vacunación hay menos repercusión de las infecciones respiratorias", ha señalado, animando a vacunarse para contener la circulación del virus.

El consejero ha insistido en que "ahora es el momento" de inmunizarse, especialmente porque la gripe se ha adelantado cuatro semanas respecto a temporadas previas. Su objetivo es alcanzar al menos el 70% de cobertura y ha apelado a la responsabilidad de la ciudadanía para que esa tendencia continúe al alza.

Respecto a la celebración este viernes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para abordar la puesta en marcha de un protocolo común sobre la gripe ha comentado que, "de momento, los técnicos no han indicado cambios en los criterios de actuación respecto a lo que ya viene aplicando Castilla-La Mancha.