Un varón se enfrenta a 3 años de cárcel por grabar sin consentimiento a su pareja ciega teniendo sexo en Albacete

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ALBACETE 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Instancia Número 3 de la Sección Penal de Albacete va a juzgar el próximo miércoles, 8 de abril, a R.G.G., acusado de grabar sin consentimiento a su pareja, que padecía una ceguera total, mientras tenían relaciones sexuales, en un delito por el que la Fiscalía ha pedido tres años y 9 meses de cárcel.

Según detalla el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la víctima y el acusado mantuvieron una relación entre junio y septiembre de 2020. Durante este tiempo y en varias ocasiones en las que tuvieron sexo en casa del procesado, éste se aprovechó de la discapacidad de la mujer para grabarla sin que ella lo supiera.

La mujer lo denunció en octubre de ese año y no reclama en el juicio indemnización alguna por los hechos. La Fiscalía ha solicitado además del tiempo en prisión una multa con cuota diaria de 12 euros durante 24 meses.