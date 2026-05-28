El Vaticano dedica un matasellos al Centenario de la Coronación de la Virgen del Sagrario de Toledo

Matasellos dedicado a la Virgen del Sagrario. - CATEDRAL

TOLEDO 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Correos y Filatelia de la Dirección de Telecomunicaciones y Servicios Informáticos de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, a petición del arzobispo, Francisco Cerro Chaves, ha dedicado un matasellos al Centenario de la Coronación de la Virgen del Sagrario.

El matasellos conmemorativo del Centenario reproduce la imagen sedente de la Virgen del Sagrario y está rodeado por una inscripción circular en lengua italiana, según informa la Catedral.

Con dicho matasellos, de 38 milímetros de diámetro, las Oficinas Postales Vaticanas obliterarán o anularán el material filatélico desde el día 30 de mayo hasta el 4 de julio.

Para tal ocasión, la Catedral Primada y la Esclavitud de Nuestra Señora del Sagrario han editado dos postales, con una edición limitada de 100 ejemplares cada una, que evocan la coronación (1926) y su centenario (2026).

En el anverso de las postales, se ha colocado el sello que la Oficina Filatélica Vaticana ha emitido con motivo del primer aniversario de la elección del Papa León XIV, con un valor facial de 1,35euro, sobre el cual se ha depositado el matasellos vaticano.

La Archidiócesis Primada, según informa Salvador Aguilera López, Oficial de la Santa Sede, cuenta ya con un amplio número de material filatélico vaticano: el aerograma del centenario del Cardenal Marcelo González Martín (2018), el matasellos del Año Jubilar Guadalupense (2020) y el matasellos del centenario del Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva (2025).

Las postales, con el sello y el matasellos conmemorativo, se pueden adquirir en la Librería Pastoral Diocesana de Toledo.