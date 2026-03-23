Vega augura un final de mandato "ilusionante" en Diputación Guadalajara con proyectos clave para "gobernar para todos"

El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, en entrevista con Europa Press - EUROPA PRESS / RAFA MARTÍN

GUADALAJARA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, ha asegurado en una entrevista concedida a Europa Press que la institución afronta un tramo final de legislatura "ilusionante" y marcado por "proyectos muy ambiciosos", especialmente en pequeños municipios y comarcas como la de Molina de Aragón, Sigüenza o Jadraque.

En ese horizonte inmediato, Vega ha querido dejar claro el enfoque de su gestión: "Se gobierna para todos" y, además, la Diputación actúa con precisión ante las necesidades locales porque "muchas veces hacemos cirugía para cuestiones muy singulares y peculiares de cada municipio".

Bajo esa filosofía, el presidente ha insistido en que la institución provincial no deja atrás a ningún pueblo: "No vamos a dejar tirado a ningún municipio sea del signo político que sea", ha remarcado, destacando que incluso en problemas concretos --como cajeros, farmacias u otros servicios básicos-- se buscan soluciones individualizadas.

Asimismo, ha reivindicado su forma de gestionar sin distinciones políticas, asegurando que incluso alcaldes del Partido Popular le han trasladado su reconocimiento. "Algún alcalde del PP me ha dado las gracias", ha afirmado, insistiendo en que no aplica "sectarismo político" y que su compromiso es atender a todos los municipios por igual, independientemente de su signo político.

En cuanto a los proyectos en marcha, el presidente de la Institución provincial ha situado la lucha contra la despoblación como eje central, defendiendo que "no es una utopía" combatirla. La Diputación está logrando, según ha señalado, "crecer en población en muchos municipios y estabilizarla en otros", en colaboración con el Gobierno regional y apoyándose en la prestación de servicios.

RESPALDO A PYMES RURALES

En el ámbito económico, ha destacado el respaldo a pequeñas empresas rurales, con medidas como el pago de la Seguridad Social a autónomos, ayudas a la inversión y el apoyo a los grupos de desarrollo rural.

"Cualquier empresa que no tenga perjuicios para el entorno va a tener el apoyo de la Diputación", ha afirmado. Así, en relación con proyectos empresariales como el de la planta de biogás en Fuentenovilla, Vega ha defendido la necesidad de transparencia y liderazgo municipal.

A su juicio, en iniciativas de esta envergadura "lo primero es ser claro con los vecinos, explicarles qué se quiere hacer y escucharles", criticando que no se puede trabajar durante años en un proyecto y, ante la contestación social, "decir que no sabías nada", en referencia, aunque sin mencionarla, a la alcaldesa de la localidad, María Montserrat Rivas de la Torre (PP).

En este sentido, ha recordado que son los ayuntamientos quienes tienen la competencia urbanística y la capacidad de otorgar licencias, por lo que deben asumir la responsabilidad de sus decisiones. Una comparecencia en la que Vega también ha puesto en valor programas sociales como 'Como en casa', dirigido a personas mayores en el medio rural, junto a proyectos de seguridad como la instalación de videocámaras o la extensión de cajeros automáticos para combatir la brecha financiera.

Respecto a iniciativas estratégicas, Vega ha explicado que la futura zona franca logística del Corredor del Henares sigue en fase de estudio y se plantea a largo plazo, con el objetivo de que la actividad económica generada beneficie al conjunto de la provincia, especialmente a los municipios con menos recursos.

En materia turística, ha subrayado el potencial de la provincia de cara al próximo eclipse, recordando que "Guadalajara tiene los mejores cielos", lo que ha llevado a lanzar ayudas para que los ayuntamientos adapten espacios o adquieran material como gafas de observación.

En relación con infraestructuras, ha defendido la actuación en el polideportivo San José, actualmente en fase de licitación tras decidir su cierre para una reforma integral, insistiendo en que es una instalación "de los 285 municipios de la provincia" y no solo de la capital.

SIGÜENZA, A POR TODAS

Finalmente, sobre Sigüenza, ha mostrado su respaldo total a su candidatura a Patrimonio de la Humanidad, destacando la transformación de la ciudad y el liderazgo de su alcaldesa, a la que ha definido como "luchadora".

El presidente provincial ha subrayado que la localidad "ha cambiado de cabo a rabo" en los últimos años y ha asegurado que la Diputación apoyará todas las iniciativas que se impulsen en su camino a ser Patrimonio de la Humanidad, recordado lo que ya avanzara el presidente de la región, Emiliano García-Page, semanas atrás, una próxima reunión clave en el mes de abril en la que se abordará un paso más en el futuro de la candidatura, confiando en que el proceso siga avanzando de forma favorable.