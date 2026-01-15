Velázquez apoya la compra de Escuela de Enfermería por Diputación e incide en que la residencia será servicio provincial

Archivo - Escuela de Enfermería de Toledo - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO - Archivo

TOLEDO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha manifestado no entender las críticas tanto del PSOE de Talavera como de los socialistas en la Diputación de Toledo por la decisión de la Institución provincial de adquirir la Escuela de Enfermería de la capital toledana para convertirla en una residencia universitaria, asegurando que esta infraestructura será "un servicio de carácter provincial" que los toledanos "no van a utilizar".

A preguntas de los medios este jueves, Velázquez ha señalado que "hay muchas personas de Talavera que utilizan la residencia universitaria de la Diputación, es decir, un servicio de carácter provincial", así como gente de la zona de La Mancha.

"Es un servicio fundamentalmente provincial, es un servicio que no es para los toledanos, porque los toledanos no van a utilizar esa residencia porque viven en Toledo, o sea que es más un servicio para Talavera que para Toledo", ha expuesto.

El primer edil ha recordado que ya en estos momentos la Diputación gestiona en Toledo "la residencia universitaria femenina, aunque ya no es femenina", un servicio que "tiene una alta demanda" y en el que "hay muchas personas que se quedan fuera".

"Por lo tanto, parecía lógico, teniendo en cuenta los informes que además solicitó la propia Diputación a la UCLM en cuanto a la necesidad de dotar de plazas de residencia a los estudiantes, fundamentalmente estudiantes de la provincia que vienen al campus de Toledo a estudiar, que fuera la Diputación la que hiciera la operación de adquisición y su posterior rehabilitación y puesta en valor como residencia universitaria".

El alcalde ha reconocido que "es cierto que ese edificio está en Toledo y evidentemente contribuye a revitalizar el barrio de Palomarejos", algo con lo que el Ayuntamiento está "comprometido", pero en todo caso ha insistido en que no entiende las críticas a la decisión de la Diputación.