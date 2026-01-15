Ayuntamiento Toledo suma 5 nuevos vehículos a su parque móvil y contará por primera vez con un camión portacontenedores

Archivo - El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, en una foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha presentado este jueves los nuevos cinco vehículos que formarán parte del parque móvil municipal, que han supuesto una inversión de alrededor de 200.000 euros y que incluyen la novedad de un camión portacontenedores, del que los servicios municipales no disponían hasta ahora.

Velázquez, en declaraciones a los medios, ha detallado que, en concreto, este nuevo camión portacontenedores es "muy interesante" para los servicios municipales, especialmente para el servicio de obras, al igual que el nuevo camión destinado a transportar vallas utilizadas en los "muchos actos" que se organizan en la ciudad.

Del mismo modo, se han adquirido tres furgonetas, dos de ellas para usos generales y una tercera especialmente para los fontaneros, que contempla un depósito interior para dar servicio a las distintas reparaciones y averías a las que hacen frente los operarios municipales.

Según ha detallado el alcalde, con estas adquisiciones se amplía también el parque móvil municipal, ya que tres de ellos sustituyen a otros vehículos más antiguos que dejarán de prestar servicio, mientras que los otros dos restantes vienen a sumarse a los ya existentes.

De este modo, Velázquez ha señalado que el Ayuntamiento de Toledo cuenta con 68 vehículos municipales, sin contar los que disponen tanto la Policía Local como el servicio de Bomberos.

"Todos estos vehículos van a fortalecer y a mejorar los servicios que prestamos y van a garantizar también ese mejor servicio de los trabajadores municipales y de sus condiciones laborales", ha añadido el alcalde.

El alcalde ha comentado también que este año 2026 el Ayuntamiento contempla una partida "importante" para un servicio de brigada de actuación rápida de reparaciones, aunque este sí que se realizará a través de empresas concesionarias, un servicio que estará listo "a lo largo del año".