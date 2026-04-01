Velázquez destaca el avance del Centro de Mayores de Buenavista como "símbolo de una promesa cumplida"

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez ha visitado las obras del nuevo Centro de Mayores del barrio de Buenavista donde ha comprobado el avance de una infraestructura "largamente demandada" por los vecinos y que, según ha asegurado, "es, sobre todo, el sí - OSCAR HUERTAS

TOLEDO 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez ha visitado las obras del nuevo Centro de Mayores del barrio de Buenavista donde ha comprobado el avance de una infraestructura "largamente demandada" por los vecinos y que, según ha asegurado, "es, sobre todo, el símbolo de una promesa pendiente con el barrio que ya es una realidad".

Durante la visita, el alcalde ha recordado que este proyecto fue anunciado hace 18 años y que su desarrollo ha sido posible gracias a la participación activa de los vecinos, "este centro no es solo un espacio asistencial, sino el resultado de un proceso de participación ciudadana que ha permitido construirlo tal y como lo pidieron los vecinos del barrio de Buenavista", ha señalado.

El Centro de Mayores contará con más de 500 metros cuadrados distribuidos en tres zonas diferenciadas. Incluirá servicios de cafetería, sala de lectura, podología y peluquería, además de espacios polivalentes que permitirán desarrollar múltiples actividades, con capacidad para albergar hasta 2.500 usuarios, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En este sentido, Velázquez ha incidido en la importancia social de esta infraestructura, recordando que Buenavista es el segundo barrio de la ciudad con mayor población mayor de 65 años, con más de 3.200 vecinos en esta franja de edad, "estamos hablando de una necesidad real y de una infraestructura altamente demandada que dará respuesta a una parte muy importante de nuestra ciudadanía", ha afirmado.

El alcalde también ha querido agradecer "la paciencia, la comprensión y la implicación de las personas mayores del barrio", al tiempo que ha destacado su papel clave para que el proyecto haya salido adelante. El proyecto, adjudicado a la empresa Peralte S.A., cuenta con un plazo de ejecución de ocho meses y una inversión cercana a los 960.000 euros. Su diseño apuesta por una estructura horizontal integrada en el entorno del barrio.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Toledo avanza en su compromiso de mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de las personas mayores, consolidando una red de espacios que fomentan el envejecimiento activo y la cohesión social en la ciudad.