Velázquez emplaza al Consejo Escolar de Toledo a una nueva reunión una vez se conozcan las nuevas ayudas de la Junta

El alcalde participa en la convocatoria extraordinaria del Consejo Escolar Municipal. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha participado esta tarde en la convocatoria extraordinaria del Consejo Escolar Municipal, celebrada de manera monográfica para abordar la climatización de los colegios públicos de Educación Primaria de la ciudad.

Velázquez ha explicado que el objetivo de esta reunión es dar voz a la comunidad educativa y tomar conjuntamente una decisión sobre el sistema de climatización que se implantará en los centros, después de la reunión mantenida por los concejales de Obras y Educación con los directores de los colegios y ha emplazado al Consejo Escolar a una nueva reunión una vez se conozca la nueva convocatoria de ayudas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El alcalde de Toledo ha explicado que, inicialmente, el Ayuntamiento tomó la decisión, "basado en criterios técnicos", de acogerse a las subvenciones disponibles para poner en marcha sistemas de climatización centralizados, por las ventajas que presentan en materia de sostenibilidad, eficiencia y prestaciones.

En este sentido, informa el Consistorio, ha destacado que estos sistemas permitirían no solamente proporcionar aire fresco durante los meses de verano, sino también calefacción durante el invierno y, a medio plazo, facilitar el cambio del actual sistema de calderas de los centros educativos.

UN ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS

Durante la reunión, el técnico municipal responsable ha presentado un informe en el que se analizan las ventajas e inconvenientes de las diferentes alternativas de climatización y Velázquez ha señalado que la comunidad educativa debe conocer "los pros y los contras que tienen cada uno de estos sistemas" antes de adoptar una decisión definitiva.

El alcalde ha explicado que una de las opciones, basada en equipos tipo split, permitiría una ejecución más rápida, mientras que los sistemas centralizados de aerotermia requieren una actuación de mayor complejidad y una inversión más elevada.

"Evidentemente hay uno que es más rápido, que es el sistema split, pero no es ni tan sostenible ni a medio y largo plazo tan positivo como los sistemas centralizados", ha indicado.

El alcalde ha insistido en que el Ayuntamiento quiere que la decisión sea compartida y ha subrayado que la prioridad debe ser garantizar las mejores condiciones para los alumnos y alumnas de los colegios de Toledo, "la decisión la tomaremos conjuntamente con la comunidad educativa y ese es el objetivo de este encuentro", ha afirmado.

Velázquez ha señalado además que la elección del sistema está condicionada por la línea de subvenciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al tratarse de una materia en la que la Administración regional tiene las competencias. No obstante, ha defendido que el momento actual debe centrarse en "decidir con las subvenciones que tenemos cuál es el sistema que elegimos", dejando al margen el debate competencial.

El alcalde ha explicado que los sistemas centralizados de aerotermia implican una obra "mucho mayor y más importante" que la instalación de equipos individuales, por lo que su implantación en todos los centros requeriría más tiempo y dependería de la disponibilidad de las ayudas correspondientes.

TOLEDO EDUCA

Mientras, el concejal de Educación y Servicios Educativos, Daniel Morcillo, ha destaado que para el curso 26/27 el Toledo Educa incrementa el número de empresas, que asciende a 54, y ofrecerá un total de 167 talleres para elegir por los centros.

"Siguiendo las peticiones de los centros, se ha limitado a cinco las actividades de cada empresa. Y otra de las novedades es que los propios centros van a gestionar sus propios talleres", ha confirmado Morcillo.

Durante el Consejo Escolar se ha ratificado el calendario escolar, contando con los festivos locales de Toledo. Contempla el 26 de noviembre de 2026, con motivo de la conmemoración del 40 aniversario de la declaración de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

El segundo festivo local será el 19 de marzo, coincidiendo con el Día del Padre y la festividad de San José. Este se celebra en sustitución del 23 de enero, festividad de San Ildefonso, patrón de Toledo, y que en 2027 cae en sábado. Asimismo, será festivo local el lunes 29 de marzo, Lunes de Pascua.

EL PSOE DENUNCIA FALTA DE VOLUNTAD

Mientras, el Grupo Municipal Socialista considera que la reunión extraordinaria del Consejo Escolar de la Ciudad celebrada este lunes ha vuelto a demostrar que el alcalde, Carlos Velázquez, "no tiene voluntad política para dar una solución a la climatización de los colegios" y que ha utilizado este encuentro para "dar una patada hacia delante" y ganar tiempo.

En nota de prensa, los socialistas lamentan que, después de anunciar que esta reunión serviría para dar una solución al problema de las altas temperaturas en las aulas, el encuentro haya terminado "sin una respuesta concreta, sin compromisos económicos y sin plazos", mientras la comunidad educativa continúa esperando.

El concejal socialista José Carlos Vega ha puesto además el foco en la falta de concreción económica del Gobierno municipal. "En ningún momento ha expuesto cuánto dinero está dispuesto a asumir el Ayuntamiento para paliar esta situación, ni tampoco qué parte del presupuesto va a destinar para tal fin", ha señalado.

Para el PSOE, esta falta de respuestas evidencia que la climatización de los centros educativos no está entre las prioridades del alcalde, pese a que se trata de una necesidad que afecta directamente a niños y niñas, familias y docentes.

"Lo que no necesitan las familias es otra reunión para ganar tiempo. Necesitan que el Ayuntamiento asuma su responsabilidad, ponga recursos encima de la mesa y diga cuándo y cómo va a climatizar los colegios", ha concluido Vega.