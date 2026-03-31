Velázquez entrega las llaves a los inquilinos de las cinco viviendas del Corral de Don Diego de Toledo

TOLEDO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha hecho entrega este lunes de las llaves a los inquilinos de las cinco viviendas en régimen de alquiler temporal del Corral de Don Diego que fueron adjudicatarias del sorteo público celebrado el pasado mes de febrero.

El sorteo de estas viviendas se celebró en el centro Cívico de Padilla ante notario, entre los cerca de 200 solicitantes presentados, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Las cinco viviendas, de uno, dos y tres dormitorios, cuentan con sistema de aerotermia y aislamiento acústico, garantizando eficiencia energética y confort y se adjudican por un periodo de siete años y por un alquiler que oscila entre los 246 y los 628 euros mensuales.

La gestión de las mismas se realiza a través de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda inicio del mandato, una empresa pública que al inicio de esta legislatura presentaba saldo negativo y no podía recurrir a financiación para nuevas promociones.

Tras un año de trabajo para sanear las cuentas, ahora está en disposición para impulsar nuevas promociones de vivienda en la ciudad, y que el objetivo de la EMSV no es hacer negocio, sino cubrir una necesidad clara, la de facilitar el acceso a la vivienda a los toledanos y favorecer el arraigo de nuevas familias en el corazón de la ciudad.

De esta forma, la EMSV trabaja actualmente en nuevas promociones en la Avenida Santa Bárbara y en la calle Navidad. Son las primeras viviendas que la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda entrega tras 16 años sin ninguna promoción de vivienda pública y con pérdidas en lugar de construir vivienda, obligando a muchos toledanos a residir fuera de nuestra ciudad.

El entorno del Salón Rico y del Corral de Don Diego, un conjunto urbano en pleno centro neurálgico del Casco Histórico de Toledo, crea un nuevo eje peatonal que une dos partes muy importantes de la ciudad uniendo la Plaza de la Magdalena con la Plaza del Mercado con el teatro de Rojas, la Plaza Mayor, y que a día de hoy constituye un centro de actividad, de ocio, de convivencia y de vida.