Velázquez, Guarinos, Serrano, Cañizares y Jiménez, en modo campaña presumiendo de gestión del PP: "España nos necesita"

Presentación de los candidatos del PP a las alcaldías de provincia en Santiago de Compostela - PP

TOLEDO 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos del PP a las alcaldías de provincia de Castilla-La Mancha --Carlos Velázquez, Ana Guarinos, Manuel Serrano, Francisco Cañizares y Bea Jiménez-- han activado este sábado el modo campaña, han presumido de gestión durante esta legislatura, han cargado contra el gobierno de Pedro Sánchez y han mostrado su apoyo al presidente del PP a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, a alcanzar la Moncloa. "España nos necesita", aseguran los candidatos 'populares'.

El líder del Partido Popular ha presentado este sábado a los candidatos de su formación a las capitales de provincia de toda España de cara a las elecciones municipales del 2027, un acto al que también ha asistido el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y la secretaria general del partido a nivel regional, Carolina Agudo.

Durante su intervención, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha asegurado que en el año 2023 Toledo arrastraba 16 años consecutivos de gobiernos del PSOE que habían sometido a la ciudad "a una parálisis y a un abandono completamente intolerable".

"Desde el Partido Popular propusimos mejorar y un cambio con hechos concretos y hoy lo estamos haciendo. Hoy podemos decir sin miedo a equivocarnos que estamos cumpliendo con aquello con lo que nos comprometimos: mejorar el presente para garantizar el futuro", ha declarado.

"Hoy Toledo ha sido capaz de afrontar retos y solucionar problemas que parecían no tener solución y parecían permanentes. Hoy Toledo se ha convertido en ejemplo y puede ser ejemplo de buenas políticas y buenas prácticas para otras ciudades de dentro y de fuera de España".

En esos tres años de gobierno --ha añadido el regidor toledano-- "hemos impedido que Toledo haya sido una herramienta al servicio del 'sanchismo', una herramienta al peor gobierno que ha tenido España y eso ha sido gracias al Partido Popular". Velázquez ha terminado agradeciendo a Núñez Feijóo la confianza para "seguir mejorando Toledo".

GUARINOS PIDE DEVOLVER LA "DIGNIDAD" A LOS ESPAÑOLES

De su lado, la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha presumido de ciudad subrayando que "Guadalajara es la mejor ciudad del mundo para vivir" y, con permiso del alcalde de Albacete, ha apostillado que "la mejor feria no es la de Albacete", sino que "la mejor feria es la de Guadalajara" a la que "estáis todos invitados".

"Ser alcaldesa es un auténtico honor. Ser la candidata y tener la posibilidad de volver a ser alcaldesa es un auténtico privilegio. Y serlo por el Partido Popular, que es el mejor partido del mundo", es la posibilidad que "tenemos de transformar y de cambiar".

Asimismo, ha sacado pecho de su gestión que, según ha dicho, ha permitido una transformación de Guadalajara "en los últimos años". Además, ha hecho hincapié en la necesidad de devolver a los españoles "la dignidad y la decencia democrática", al tiempo que ha cargado contra el gobierno de Pedro Sánchez que "no ha venido a servir a España, sino a servirse de los españoles".

"A esto hay que ponerle fin", con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pasando primero por Castilla-La Mancha con Paco Núñez.

"Esta es una tierra de destino de caminos", en referencia a Santiago de Compostela, ha afirmado Guarinos, quien ha asegurado que trabajará para revalidar la alcaldía pero también para que Feijóo llegue a la Moncloa.

SERRANO PROMETE "DARLO TODO"

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha agradecido a Feijóo por depositar su confianza para volver a ser candidato a la alcaldía de Albacete, por lo que se ha mostrado "dispuesto a darlo todo".

"A Albacete no se le pone ningún reto por delante, defendemos nuestra identidad, nuestra cuchillería y vivimos nuestra feria como ninguna otra ciudad".

Tras recorrer las calles de Santiago, ha señalado que los alcaldes no pueden parar "revalidar las alcaldías", hasta hacer a Feijóo presidente del gobierno de España y echar a los socialistas.

"Viva España, Viva Santiago. Viva el apóstol que nos ayudará junto con mi patrona la Virgen de los Llanos a tener acierto en la gestión y que gane la selección", ha asegurado.

CAÑIZARES PRESUME DE GESTIÓN

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha subrayado que hace tres años en Ciudad Real "empezamos un camino", un camino que "nos ha llevado a bajar impuestos, a acercarnos a todos los colectivos, a remodelar el centro de la ciudad y los barrios y a sentir el orgullo de ser la capital de La Mancha".

"Esos tres años de camino nos han traído hoy aquí, a Santiago de Compostela, donde terminan los caminos. Donde tenemos que reforzar los retos que tenemos para nuestra ciudad en el futuro. Retos que tienen que ver con la prosperidad, que tienen que ver con la vivienda, que tienen que ver con la traída de empresas y las infraestructuras que necesita Ciudad Real para su futuro".

Pero para ese reto, se ha mostrado confiado Cañizares, va a tener la ayuda de Alberto Núñez Feijóo en La Moncloa "porque dentro de muy poco tiempo, desde allí, nos ayudarás a todos a conseguir los retos de ciudades prósperas, igualitarias y mucho más prósperas que para los ciudadanos de esta tierra".

BEA JIMÉNEZ Y EL "HONOR" DE SER ALCALDESA

La candidata del PP a la Alcaldía de Cuenca, Bea Jiménez, ha dicho que para ella es un "honor" ser la primera alcaldesa de su ciudad, Cuenca. Una ciudad que es "única", ha abundado, pero que también necesita "con urgencia un Gobierno del Partido Popular".

"España nos necesita. Nos necesita para que nuestros impuestos no se pierdan por las cloacas de la corrupción y se dediquen a mejorar la vida de nuestros ciudadanos. Y ese cambio empieza en cada barrio, en cada pueblo y en cada ciudad".

"Tengo el inmenso honor y la responsabilidad de liderar ese cambio en la ciudad de Cuenca, a la que además quiero devolverle el orgullo y la confianza en sí misma que ha perdido. Y lo voy a hacer junto a Alberto Núñez Feijóo y junto al mejor proyecto para España".

Por eso, se ha mostrado convencida de que cuando los españoles tengan la oportunidad de volver a decir en las urnas "lo que tenemos que decir", van a elegir al Partido Popular. "Vamos a llenar España de alcaldes y de alcaldesas que transforman ciudades, porque cuando un municipio avanza, España avanza". "España nos necesita, Cuenca nos necesita y lo vamos a conseguir", ha concluido.