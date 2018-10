Velázquez habla de coacciones en "un despacho" para que retirara la candidatura

Actualizado 22/09/2018 20:07:27 CET

TOLEDO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precandidato a presidir el Partido Popular regional, Carlos Velázquez, ha asegurado que quiere un PP en el que "nadie acorrale a nadie en un despacho" para presionarle y pedirle que retire la candidatura.

Durante un encuentro con afiliados en Torrijos, Velázquez ha manifestado que espera que este congreso "sirva para formar un nuevo PP en que nadie coaccione a nadie, tenga el cargo que tenga, en el que nadie acorrale a nadie en un despacho para presionarle y pedirle que retire la candidatura, en el que a nadie le pase lo que en estos días me ha pasado a mí, por no ser el candidato que el partido quiere que gane", ha informado su candidatura en nota de prensa.

En este encuentro, acompañado de simpatizantes, en el que le han acompañado alcaldes, diputados provinciales y más de un centenar de afiliados de la zona de Torrijos, ha mostrado su deseo para "liderar un PP en el que nadie pueda decirle a ningún afiliado lo que tiene que hacer, en el que todos puedan elegir y puedan votar en libertad y sin presiones".

De la misma forma, ha expresado que su proyecto "ha generado una ola de ilusión que crece día a día en todas las provincias y en todos los rincones de la región". "Esto ya no lo puede parar nadie. Por eso, os pido que no tengáis miedo a decidir, que no tengáis miedo al debate, a la alternativa y a votar en libertad. Porque existe otra forma de hacer las cosas y juntos en este congreso podemos conseguir una renovación real y un Partido Popular ganador para recuperar Castilla-La Mancha".

TALAVERA

En un acto previo en Talavera, el precandidato a la presidencia del PP ha afirmado este sábado que quiere recuperar en su proyecto político a todas aquellas personas que "por uno u otro motivo" se marcharon del PP en los últimos años y se "desencantaron", destacando que todos los afiliados tienen "algo que aportar".

En declaraciones a los medios durante la visita que ha realizado a la caseta del PP de Talavera coincidiendo con la celebración del Día del Afiliado de las Ferias de San Mateo, Velázquez ha señalado que este Congreso extraordinario del PP de Castilla-La Mancha va a ser una "extraordinaria" oportunidad para contar con "todos" los afiliados del PP y conformar un partido con un proyecto "conjunto".

Velázquez ha defendido un proyecto político en el que se tenga en cuenta a todos los que tengan algo que decir y a todos los afiliados que piensan que "tienen algo que aportar".

"Esta es la candidatura de la libertad", ha mantenido, a lo que ha añadido también que el PP está abriendo "las puertas y las ventanas y está dejando que entre todo el mundo que siente que tiene algo que aportar en el partido".

Por otra parte, ha reiterado que no hace falta recordar a los afiliados que en la región hay un gobierno "penoso" porque ya lo saben, por lo que prefiere "escuchar más a los afiliados" que es lo que se tiene que hacer en el PP. "Solamente escuchando más a los afiliados y a los simpatizantes, lograremos hacer un proyecto común que sea capaz de ganar las elecciones", ha manifestado.

A este respecto, ha vuelto a recordar que su candidatura es la de la "unidad" que quiere contar con todos y no solo "con los cargos públicos y con lo que algunos denominan 'aparato'".

También ha precisado que quiere dar mayor protagonismo a las juntas locales de los municipios y descentralizar la toma de decisiones, ya que, a su juicio, "no puede ser que las decisiones se tomen en despachos a puerta cerrada por dos o tres personas".

Durante su visita a la caseta del PP, Velázquez ha coincidido con el precandidato Paco Núñez, con el que ha compartido saludos y conversación junto al presidente del PP en Talavera, Santiago Serrano, el alcalde, Jaime Ramos, así como con el secretario general del partido en la región, Vicente Tirado.