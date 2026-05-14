Velázquez no descarta medidas "drásticas" como pasos subterráneos o pasarelas para evitar atropellos en Santa Bárbara

Paseo de la Rosa de Toledo - GOOGLE MAPS

TOLEDO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha dicho que el Ayuntamiento llevará a cabo "cualquier medida" que esté a su alcance para evitar que haya nuevos atropellos en el paseo de la Rosa de Toledo, no descartando medidas "drásticas" como pasos subterráneos o pasarelas en la zona en la que dos peatones han resultado atropellados recientemente.

El primero de los siniestros tenía lugar el pasado 4 de mayo cuando una menor de 6 años resultaba herida tras ser atropellada por un turismo, mismo lugar donde este jueves ha sido atropellada --sobre las 8.54 horas-- una mujer de 35 años que ha sido trasladada en ambulancia al hospital universitario.

A preguntas de los medios, el alcalde ha lamentado este último nuevo accidente y ha detallado que no ha habido que lamentar "ninguna gravedad" y que la mujer atropellada tiene contusiones "en pierna y brazos". "Tienen que revisar si tiene algún tipo de fractura en la pierna, pero no es una cuestión de gravedad", ha dicho.

En cuanto al punto en el paseo de la Rosa en el que se han producido estos dos atropellos, en la inmediaciones de la estación de tren, el alcalde ha dicho que ya la semana pasada desde el equipo de Gobierno se dieron indicaciones a los técnicos para tomar "cualquier tipo de medida que esté a nuestro alcance".

Medidas, ha dicho, que pasan por la puesta en marcha de nuevos semáforos o radares en este tramo, "sabiendo que cualquier medida que no sea separar a vehículos de peatones no garantiza al cien por cien que no se puedan producir accidentes y atropellos".

"Pero, como digo, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y no se descartan medidas completamente drásticas, como plantear pasos subterráneos o, incluso, pasarelas para separar a los vecinos y los peatones de los vehículos", ha dicho el alcalde.

Unas actuaciones, las de los túneles subterráneos, que aunque se dejaron de hacer "hace muchos años", no se descartan por parte del equipo de Gobierno capitalino. "Se va a valorar cualquier tipo de medida de carácter técnico para tratar de evitar estos accidentes y para tratar de evitar estos atropellos que no desea absolutamente nadie".

Velázquez ha apuntado que el Consistorio ha hecho una labor "muy importante" de iluminación en varios pasos de peatones de la ciudad aunque es consciente de que eso no va a evitar "nunca al cien por cien" que se produzcan accidentes, "pero por supuesto por nosotros no va a quedar".

En cuanto al paso de peatones en el que han ocurrido estos dos últimos accidentes, el alcalde ha indicado que, aunque no es el único en la ciudad, tiene "la particularidad" de que tiene una parada de autobús "muy cerca". "Ambos atropellos han sucedido con el autobús allí presente porque la gente tiene intención de cogerlo y esto hace que se complique más esa situación".

Con todo, el alcalde de la ciudad ha apuntado que las medidas se están estudiando en las zonas de la ciudad que tengan estas particularidades, "empezando en todo el paseo de la Rosa".