Velázquez (PP) apela a la responsabilidad de los toledanos para que vayan "en masa" a elegir un "gobierno serio"

Números uno al Congreso del PP junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. - PP

TOLEDO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del Partido Popular y cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Toledo, Carlos Velázquez, ha apelado a la responsabilidad de los ciudadanos, especialmente de los toledanos, ante unas elecciones en las que se decidirá el futuro Gobierno de España, reclamando que vayan en "masa" a decir lo que piensan. "Queremos un gobierno serio, un gobierno responsable y un gobierno que esté cerca de los ciudadanos".

Así lo ha señalado tras participar en Salamanca en el acto de presentación de los números uno del Partido Popular al Congreso de los Diputados por las distintas circunscripciones de España, que ha contado con la presencia del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Velázquez ha asegurado que ha sido "un honor poder participar en el acto de presentación de los números uno al Congreso de los Diputados", destacando la importancia de esta cita para trasladar las demandas de Toledo al conjunto del país, ha informado el PP en nota de prensa.

"Estamos ante una extraordinaria oportunidad para que se escuche nuestra voz, para poder recuperar las infraestructuras que el Gobierno de Pedro Sánchez ha paralizado no solamente en Toledo, sino en toda la provincia", ha remarcado.

Asimismo, el también alcalde de la ciudad de Toledo ha destacado la necesidad de seguir avanzando en el desarrollo de los municipios toledanos y "conseguir que se acelere la transformación en positivo" que están experimentando tanto la capital regional como las numerosas localidades de la provincia que cuentan con gobiernos del PP.

El presidente provincial del PP ha subrayado la trascendencia de la próxima cita con las urnas, asegurando que "el próximo día 29 de noviembre, España se la juega" y que se trata del "momento seguramente más decisivo de la historia de nuestro país en la democracia".