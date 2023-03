Velázquez (PP) recuperará la policía de barrio y pondrá en marcha una oficina antiokupación de ser alcalde de Toledo

TOLEDO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Alcaldía de Toledo y presidente provincial del Partido Popular, Carlos Velázquez, ha anunciado que, si los ciudadanos le dan su confianza en las próximas elecciones, va a recuperar la policía de barrio, una policía cercana y muy valorada por los ciudadanos que "el PSOE eliminó, y se va a poner en marcha una oficina antiokupación.

"Para evitar que la ocupación ilegal de viviendas acabe convirtiéndose en un problema importante en Toledo, como ya lo es en muchos municipios de La Sagra, y para garantizar que no haya una sola vivienda ocupada ilegalmente en Toledo", ha indicado, según ha informado en nota de prensa el partido.

Velázquez ha realizado estas declaraciones junto a la portavoz de Interior del PP en el Congreso de los Diputados, Ana Vázquez, con quien se ha reunido con representantes de la Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil.

"La seguridad será una de mis prioridades si soy alcalde de Toledo, porque sin seguridad no hay libertad ni convivencia", ha advertido el candidato 'popular', que ha añadido que lo primero para garantizarla es "reconocer los problemas, trabajar con datos reales y poner soluciones concretas encima de la mesa", algo que, según ha dicho "no están haciendo desde el PSOE, ya que los datos que se dieron en la Junta Local de Seguridad no coinciden con los propios datos del Ministerio del Interior".

CAMBIAREMOS UN CARTEL POR UN CUARTEL

Por su parte, Vázquez se ha mostrado sorprendida de que la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, y la ya exdirectora de la Guardia Civil, María Gámez, "hayan inaugurado en Toledo un cartel anunciando un nuevo Cuartel de la Guardia Civil, que no está en los Presupuestos Generales del Estado porque el PSOE votó en contra de la enmienda del PP que pedía su inclusión en los mismos. "Nosotros cambiaremos un cartel por un cuartel", ha asegurado.

"Exijo respeto para los ciudadanos de Toledo, que no se les tome el pelo, es una vergüenza que se venga a inaugurar un cartel de publicidad de unos terrenos", ha remarcado Vázquez, quien se ha preguntado "quién ha pagado ese cartel que no estaba presupuestado, un cartel bochornoso, antes de unas elecciones, para anunciar algo que no está ni presupuestado", todo ello de la mano de "alguien relacionada con la trama corrupta del Caso Mediador".

Asimismo, la portavoz de Interior del PP ha aclarado que en la ciudad de Toledo la criminalidad, según datos del Ministerio, aumentó un 10,4% en el último año 2022, destacando el aumento de un 57,6 por ciento en las riñas tumultuarias, los hurtos en un 53,7% y el tráfico de drogas es un 41,7%, con unos datos muy similares en la provincia de Toledo, donde además la ocupación ilegal de viviendas se ha incrementado en un 132%.

Por todo ello, ha apostado por "poner remedio a esta situación", algo que pasa por tener más efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Ya que la exdirectora de la Guardia Civil estuvo aquí yo creo que hubiera sido mejor invertir el dinero de ese cartel, que no dice nada, por ejemplo para los chalecos de los guardias civiles, pues en esta provincia de Toledo sólo un 36% lo tiene", ha concluido.