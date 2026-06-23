Vhäldemar, Two sesions, Mala Fortuna y Zotal completan el cartel del Festival Paco Rock del 4 de julio en Ciudad Real

Presentación del Paco Rock en Ciudad Real. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El auditorio La Granja de Ciudad Real acogerá el sábado 4 de julio la décima edición del Festival Paco Rock. Vhäldemar, como cabeza de cartel, Zotal, Mala Fortuna y Two Seasons, además de grupos de la Escuela de Música Moderna, completan la oferta musical de una cita que tiene carácter solidario, ya que este año todo lo recaudado se destinará a la Asociación Fuensanta, entidad que trabaja por la inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual.

Las concejalías de Festejos, Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Ciudad Real colaboran con un evento que en sus diez años de existencia ha experimentado una evolución "que confirma la personalidad tan especial y tan arrolladora con la que nació", según ha señalado la concejala de Festejos, Mar Sánchez.

A su juicio, el Festival es "ejemplo de solidaridad, de compromiso social, amor por la cultura y por nuestra ciudad". La edil ha agradecido a los organizadores el trabajo que realizan para ponerlo en marcha y les ha anunciado que el Consistorio capitalino seguirá apoyando la cita, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El organizador del Festival, Paco Villaseñor, ha explicado que en esta décima edición no querían perder la esencia con la que se creó y que se ha mantenido a lo largo de los años. Por ello, la jornada comenzará con actividades matinales familiares en la piscina del Polideportivo, a la que tendrán acceso gratuito quienes hayan adquirido entradas para el Festival.

A partir de las 18.00 horas, se abrirán las puertas del auditorio La Granja por cuyo escenario irán pasando todas las bandas que conforman el cartel de esta décima edición encabezado por Vhäldemar, formación que cuenta con un gran prestigio en el mundo del heavy y power metal a nivel nacional e internacional.

Las entradas ya se pueden adquirir en varios puntos de venta física al precio de 20 euros de forma anticipada, 25 euros el día del Festival.