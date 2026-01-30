El vidrio se suma a la cerámica, alfarería, textil y mimbre en el Máster de Formación Permanente en Artesanía de UCLM

El presidente de Fracaman, Roberto Perea; el rector de la UCLM, Julián Garce, y la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vidrio se ha sumado a la cerámica, la alfarería, el textil y el mimbre como los oficios que se van a trabajar en la segunda edición del Máster de Formación Permanente en Artesanía y Diseño contemporáneo que se imparte en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), que este viernes ha celebrado una jornada de "hermanamiento" entre alumnos y profesores de la primera edición con la actual.

Así lo ha detallado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en declaraciones a los medios antes de dicha jornada, acompañada por el rector de la UCLM, Julián Garde, y el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Artesanos de Castilla-La Mancha (Fracaman), Roberto Perea.

La consejera ha subrayado que la puesta en marcha de este Máster de Artesanía surgió a raíz del tema "recurrente" del relevo en el mundo artesano y la necesidad de garantizar la preservación de este legado, que es "una responsabilidad de todos". Igualmente, ha resaltado el Máster permite trabajar de manera colaborativa entre la parte pública, representada por la UCLM y el Gobierno regional, como la parte privada, a través de los artesanos.

A su juicio, la artesanía se sitúa en un "lugar privilegiado" como lo tendrá en celebración en el mes de abril del I Congreso Internacional de Artesanía en Castilla-La Mancha, un "compromiso adquirido con el sector", a través de la marca Legado Artesano, que permitirá tener presencia en Madrid Design, Milan Design y Casa Decor, y "garantizando el relevo con las ayudas a la contratación" en los talleres artesanos.

Un crecimiento en el número de oficios artesanos que se van a trabajar en este Máster que ha valorado la consejera, quien ha asegurado que ya se trabaja para que en su futura tercera edición continúen sumándose oficios y artesanos --la parte práctica del mismo se realiza en los propios talleres--.

"Creo que precisamente de estas experiencias compartidas surgen proyectos maravillosos y que este proyecto nos está permitiendo que hasta ahora en las dos ediciones del máster 40 personas --22 ahora y 18 en la primera edición-- se formen en artesanía al máximo nivel", ha finalizado, demandando a los artesanos "que se impliquen también en tener a personas en sus talleres" y que "invierten tiempo en la formación".

COMPROMISO DE COLABORACIÓN

El rector, de su lado, ha precisado que este máster es "claramente un compromiso de colaboración entre los artesanos, el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Universidad", aplaudiendo el "éxito" de su primera edición y augurando el mismo resultado en esta segunda.

Ha abundado Julián Garde en su carácter "pionero" del máster en todo el país --lo que hace que vengan también personas de otras regiones-- y que ofrezca formación permanente con un itinerario dual, ya que una parte es teórica y otra, la formativa, en los talleres de los artesanos.

Por su parte, el presidente de la Federación Regional de Artesanos de Castilla-La Mancha ha considerado "una maravilla" una jornada como la de este viernes donde los alumnos y profesores se "hermanan", calificando "un acierto" la puesta en marcha de este máster, al que le augura "muchos más años", agradeciendo a Junta y UCLM su colaboración.

Los alumnos desarrollarán la parte práctica en talleres de cerámica de Talavera de la Reina y Cuenca, de alfarería en Puente del Arzobispo, de mimbre en Lezuza (Albacete), de vidrio en Albacete capital, y del textil en Mota del Cuervo (Cuenca) y Casas de Lázaro (Albacete).