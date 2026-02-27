Viña Rock garantiza su "independencia" de los fondos de inversión y apela a la "unidad" para proteger su futuro

El alcalde de Villarrobledo, Valentín Bueno, y el promotor del Viña Rock, Juan Carlos Gutiérrez. - AYUNTAMIENTO DE VILLARROBLEDO

ALBACETE 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Villarrobledo, Valentín Bueno, y el promotor del Viña Rock, Juan Carlos Gutiérrez, han querido trasladar un mensaje de tranquilidad tras los acontecimientos de las últimas semanas y han reafirmado su compromiso firme con la continuidad de un festival "independiente, sin vinculación alguna con fondos de inversión".

Según informa el Consistorio, el regidor ha recordado que el festival lleva más de 25 años formando parte de la identidad de Villarrobledo y que ha superado distintas crisis a lo largo de su trayectoria, como la situación vivida en 2007, la etapa de municipalización en 2011 o la suspensión obligada durante la pandemia.

"Viña Rock es una marca de Villarrobledo, es una marca de Castilla-La Mancha y es un referente de la España interior. Siempre que ha habido dificultades, la ciudad ha estado unida para sacarlo adelante", ha señalado.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad colectiva y a la unidad de todos los grupos políticos y de la sociedad en general para que el festival vuelva a salir reforzado de esta etapa.

"Lo que toca ahora es remar todos juntos y defender lo que es nuestro", ha afirmado.

NUEVA ETAPA E INDEPENDENCIA

Por su parte, Juan Carlos Gutiérrez ha explicado detalladamente la situación empresarial que ha generado dudas en parte del público y algunas bandas y ha recordado su vinculación con el festival desde 2008, tras la recuperación judicial de la marca.

Además, ha relatado el proceso que, tras la pandemia y los movimientos empresariales producidos en el sector, llevó a que Viña Rock formara parte de una estructura vinculada a fondos de inversión.

Gutiérrez ha confirmado que hace unos días firmó su salida como directivo y consejero de la anterior estructura empresarial y adquirió la propiedad del festival a través de una nueva sociedad independiente, sin vinculación alguna con fondos de inversión.

"La independencia que se reclamaba es hoy una realidad", ha afirmado, asegurando que el objetivo es proteger el festival, garantizar su continuidad y preservar su esencia.

LLAMAMIENTO A BANDAS Y PÚBLICO

El promotor ha señalado que ya se está trabajando intensamente en la organización de esta edición, manteniendo las fechas previstas y avanzando en conversaciones con bandas y agencias.

Asimismo, ha reiterado el compromiso anunciado en redes sociales de abrir un proceso de devolución de entradas ya que la asistencia al festival se busca que sea "por convicción, no por compromiso".

Gutiérrez también ha hecho un llamamiento a las bandas que habían mostrado dudas en los últimos días, recordando que Viña Rock ha sido su casa durante muchos años y apelando a la coherencia y al compromiso con el festival.

Tanto el alcalde como el promotor han coincidido en que esta edición "puede marcar el inicio de una nueva etapa, reforzando los orígenes del festival, su vinculación con Villarrobledo y su papel como motor cultural y económico para la ciudad".

Gutiérrez ha concluido con un mensaje claro: Viña Rock seguirá adelante y necesita del apoyo de todos para volver a demostrar la fuerza de un festival que forma parte de la historia y del presente de Villarrobledo.