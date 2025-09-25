Visitas guiadas, pases teatrales y lecturas dramatizadas en Guadalajara para celebrar el aniversario de Buero Vallejo

Presentación de los actos que conmemoran el natalicio de Buero Vallejo. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha presentado el programa de actividades organizado con motivo del aniversario del nacimiento de Antonio Buero Vallejo, actos que buscan rendir homenaje a su legado al tiempo que refuerza la proyección patrimonial y turística de Guadalajara.

Así, la programación arrancará el jueves 2 de octubre con la proyección de El Tragaluz en la Sala Tragaluz del Teatro Buero Vallejo. La sesión incluirá un coloquio abierto conducido por el profesor y experto Javier Huerta Calvo, que ofrecerá claves de lectura y reflexión sobre la obra del dramaturgo.

Entre los días 3 y 5 de octubre, se llevarán a cabo las visitas guiadas Guadalajara, la ciudad de Buero Vallejo, un recorrido gratuito por espacios vinculados a la vida y creación del autor, con inscripción previa a través de la Oficina de Turismo, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La compañía Factoría Teatro impartirá el taller Lectores a escena, dirigido a niños y jóvenes, centrado en la obra Las Meninas. De tal forma que para los niños/as de 8 a 11 años; y el Palacio de Antonio de Mendoza acogerá la representación de 'Historia de una escalera', obra emblemática de Buero Vallejo.

La programación concluirá el domingo 5 de octubre con la lectura dramatizada 'Monólogo para mi hijo Enrique', interpretada por la actriz y gestora cultural Abigail Tomey.