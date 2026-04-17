Vox denuncia que CCOO Guadalajara abre oficina para regular "inmigrantes ilegales con recursos de los trabajadores"

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, en atención a medios. - VOX C-LM

GUADALAJARA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, y el diputado, Iván Sánchez, han denunciado que CCOO Guadalajara ha abierto un Punto de Atención destinado a asesorar a los inmigrantes ilegales sobre cómo formalizar su regulación extraordinaria.

Vox ha lamentado que "las cuotas de los sindicados, así como las ayudas estatales que recibe este sindicato se destinen a ayudar a inmigrantes ilegales que nunca han cotizado en el sistema español".

David Moreno ha criticado que "un sindicato que lleva en su nombre el término 'obrero' dedique recursos a asesorar a personas que no han cotizado en España y que han entrado de manera ilegal en nuestro país, en lugar de centrarse en defender a los trabajadores españoles".

Iván Sánchez ha advertido que "este proceso regularizará a numerosos inmigrantes que han trabajado en la economía sumergida, sin cotizar a la Seguridad Social, mientras los trabajadores españoles cumplen con sus obligaciones y sostienen con sus impuestos los servicios públicos".

Desde Vox han subrayado que "resulta inaceptable que las aportaciones de trabajadores y recursos del Estado se destinen a ofrecer asesoramiento gratuito a personas en situación ilegal, en lugar de priorizar a quienes han contribuido al sistema", han afirmado.

Así, han insistido en que esta medida "genera un efecto llamada y agrava la sensación de injusticia entre los trabajadores que cotizan y cumplen la ley", al tiempo que han reclamado que las ayudas y recursos públicos "se destinen prioritariamente a los españoles y a los inmigrantes que han accedido a nuestro país de forma legal".

La regularización saturará "aún más" los servicios públicos nacionales, especialmente la Sanidad, tal y como han afirmado, pidiendo "prioridad para los españoles ante las largas listas de espera y falta de recursos médicos".