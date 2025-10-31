VOX denuncia la "imprudencia" del Sescam "al exponer datos personales de trabajadores en redes sociales"

TOLEDO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha ha denunciado la "grave imprudencia" del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) después de que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) haya confirmado que se vulneró la normativa de protección de datos al publicar en la red social 'X' un listado con nombres, apellidos y destinos de trabajadores sanitarios, antes incluso de su publicación oficial en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Para Vox, este hecho constituye una muestra más "del caos y la falta de rigor administrativo" del Gobierno de Emiliano García-Page, "que antepone la propaganda en redes sociales a la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores públicos".

"Difundir datos personales fuera de los cauces oficiales no solo es una ilegalidad, es una irresponsabilidad que pone en riesgo la intimidad y seguridad de los profesionales del Sescam", ha señalado el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Iván Sánchez, en una nota de prensa.

Según la resolución de la AEPD, la actuación del Sescam vulnera el artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos, ya que las redes sociales no son un canal legítimo para publicar resoluciones ni datos personales de empleados públicos. El organismo advierte, además, de que este proceder multiplica el riesgo de exposición y de vulneración de derechos.

Desde Vox se recuerda que la ley establece que la publicación de este tipo de listados solo puede realizarse por los canales oficiales tal y como establecen las bases de las convocatorias.

"La precipitación y el uso político de la información no pueden estar por encima de la legalidad ni del respeto a los trabajadores públicos. Es intolerable que el Gobierno socialista trate los datos personales como material de propaganda", ha añadido el portavoz.

El grupo parlamentario exige al Gobierno de Castilla-La Mancha y a la dirección del Sescam que depuren responsabilidades internas por este "grave error" y que establezcan protocolos de seguridad y control más estrictos para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

Asimismo, Vox subraya que el informe de la AEPD responsabiliza a la propia Junta de Comunidades --de la que depende el Sescam-- como garante última del tratamiento adecuado de los datos personales, y recuerda que la dirección general del organismo debería asumir su responsabilidad funcional y de gestión.

"Con esta actuación, el Sescam demuestra una vez más que la gestión socialista de la sanidad castellanomanchega está marcada por la improvisación, la falta de control y el desprecio por la legalidad, un nuevo caso para que el consejero de Sanidad asuma responsabilidades y dimita o sea cesado", concluye Vox.