Vox exige la comparecencia de Page para que explique "si la corrupción de Ferraz llega hasta las Cortes de C-LM"

El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno. - VOX

TOLEDO 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, ha exigido la comparecencia del socialista Emiliano García-Page, David Moreno, ante las Cortes para que aclare "si la trama de corrupción que asedia al Gobierno de Pedro Sánchez y a la sede del PSOE en Ferraz tiene ramificaciones o afecta a las instituciones de Castilla-La Mancha".

David Moreno ha subrayado la gravedad de los últimos acontecimientos judiciales, que "incluyen la imputación de ministros, familiares directos del presidente del Gobierno y de un expresidente como Zapatero".

Ante este escenario, Vox considera "intolerable el silencio cómplice del socialismo castellanomanchego" y exige a García-Page que dé explicaciones, ha informado este partido en nota de prensa.

Vox Castilla-La Mancha ha recordado que la sombra de la sospecha no es nueva en la región, pues ya denunció en 2025 que" el PSOE de García-Page había transferido la cantidad de 415.000 euros directos a los fondos de Ferraz con quien comparten el mismo CIF".

"Los castellanomanchegos tienen derecho a saber si el dinero de esta región ha servido para alimentar la red de influencias, mordidas y comisiones ilegales que investigan los tribunales".

Por todo ello, VOX ha reafirmado su petición de una convocatoria inmediata de elecciones generales. "España y Castilla-La Mancha no pueden seguir siendo rehenes de una banda mafiosa. Urge devolver la palabra a los españoles para conformar un gobierno limpio que recupere la seguridad en los barrios, defienda los servicios públicos y garantice la soberanía nacional", ha concluido el presidente parlamentario.