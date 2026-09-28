Vox C-LM califica la acampada de Sol de "una manifestación de PSOE y Podemos" contra ellos mismos

Archivo - El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Iván Sánchez - VOX - Archivo

TOLEDO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox Castilla-La Mancha ha calificado la acampada de la Puerta del Sol para reclamar un nuevo decreto de vivienda como una "manifestación de PSOE y Podemos" contra ellos mismos. "No nos vamos a sorprender día a día de lo que es capaz la izquierda, que ellos mismos se manifiestan contra ellos mismos".

A preguntas de los medios, el diputado de Vox en las Cortes, Iván Sánchez, en una rueda de prensa este lunes, ha tildado de "inédito" que PSOE y Podemos se manifiesten contra ellos mismos.

Respondiendo al PP de la región, que ha abogado por elecciones generales para encontrar la solución al problema de la vivienda, el diputado de Vox ha rechazado esta afirmación, añadiendo que ni los expresidentes del PP José María Aznar ni Mariano Rajoy aportaron una solución al problema de la vivienda.

"Entonces lo que está claro es que lo que cada vez quiere más gente, lo que quieren cada vez más españoles, es más Vox", ha remarcado.

50 ENMIENDAS A LA LEY REGIONAL

Respecto a las enmiendas que va a presentar Vox a la proposición de ley de Medidas Urgentes para la Movilización de Suelo, de la Vivienda y la Simplificación Urbanística de Castilla-La Mancha, Sánchez ha desvelado que su grupo parlamentario presentará 50 enmiendas.

No obstante, ha señalado que se trata de "una ley que como siempre llega 11 años tarde", por lo que han esperado a ver en qué términos la plantea el Gobierno regional para decidir si votan a favor o en contra de la misma.