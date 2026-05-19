Vox C-LM dice que la imputación de Zapatero "evidencia la naturaleza criminal del socialismo"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, durante su intervención en el mitin. A 14 de mayo de 2026, en Cádiz (Andalucía, España). El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha participado en un acto público de la campaña - Nacho Frade - Europa Press

TOLEDO 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox ha subrayado que la imputación del expresidente, Rodríguez Zapatero, "evidencia la naturaleza criminal del socialismo". "Hoy se confirma lo que Vox lleva tiempo denunciando en sede parlamentaria: sólo existe un PSOE, caracterizado por la nefasta gestión y la corrupción institucionalizada".

"La imputación de Zapatero demuestra que el PSOE opera como una organización que acumula altos cargos en la cárcel, que tiene a la familia del presidente del Gobierno investigada y ahora a un expresidente imputado por delitos de extrema gravedad", ha afirmado la formación en nota de prensa.

Vox ha vinculado la situación nacional con el panorama político de Castilla-La Mancha, recordando que Page "no puede desmarcarse de su partido cuando quiera".

Desde Vox han insistido en que "el presidente socialista pertenece a esta misma organización criminal, tal y como ya le advertimos en el pasado Debate del Estado de la Región". "Sus intentos de distanciarse de Ferraz son una fachada para salvarse de la debacle de unas siglas criminales".

Asimismo, la formación ha recordado que "una vez más, Vox se adelantó a los acontecimientos". En este sentido, han recuperado las declaraciones del presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, quien explícitamente avisó de que "tras la caída del cartel de Maduro en Venezuela, tanto Zapatero como Pedro Sánchez serían los siguientes en ser investigados por sus presuntas tramas de corrupción internacional".

Por último, recuerda que la presión política de Vox "forzó a Zapatero a comparecer ante la comisión de investigación del Senado, donde se le interrogó por sus vínculos y mediaciones internacionales".