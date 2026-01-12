Vox C-LM exige a diputados del PSOE en el Congreso por la región que rechacen el nuevo modelo de financiación autonómica

El portavoz de Vox en las Cortes de C-LM, Iván Sánchez. - VOX

TOLEDO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Vox en las Cortes regionales, Iván Sánchez, ha exigido a los ocho diputados socialistas en el Congreso de los Diputados que voten en contra del nuevo modelo de financiación autonómica impulsado por el Gobierno y que "actúen con responsabilidad para poner fin al Gobierno de Pedro Sánchez".

Desde Vox se ha denunciado en nota de prensa que la propuesta de financiación autonómica es "un nuevo chantaje del separatismo, aceptado por el PSOE, que rompe la igualdad entre españoles y perjudica gravemente a Castilla-La Mancha".

En este sentido, el portavoz ha reclamado a Sergio Gutiérrez, diputado nacional y Secretario de Organización del PSOE regional, que se ponga del lado de la región junto a los otros diputados socialistas de la región.

"El deber de los diputados es defender a su tierra y a los españoles, no ser cómplices de un Gobierno agotado, rehén de los separatistas y alejado de la realidad social y económica de nuestro país", ha señalado el portavoz regional de Vox.

Sánchez ha reiterado que solo un cambio de rumbo político permitirá garantizar la igualdad entre españoles, una financiación justa para todas las regiones y la estabilidad institucional que España necesita.

Por otro lado, ha exigido un refuerzo "urgente" de los agentes de la Guardia Civil en las zonas rurales, denunciando que la "escasez" de efectivos y medios pone en riesgo tanto a los vecinos como a los propios agentes, tal y como ha sucedido en la fiesta ilegal celebrada durante todas las navidades en la Sierra del Segura.

Por último, Vox ha criticado el uso partidista de las instituciones del PSOE denunciando que se ha convertido en "una agencia de colocación interna, con nombramientos basados en relaciones personales, como el reciente caso del nuevo delegado del Gobierno y su equipo".