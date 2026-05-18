Vox C-LM felicita a los andaluces por haber pedido "más Vox" y que sus políticas se lleven a cabo

Archivo - El portavoz del Grupo Parlamentario Vox,Iván Sánchez. - VOX - Archivo

TOLEDO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, ha felicitado a los andaluces con una "gran sonrisa" por haber pedido "más Vox" en los comicios que se celebraron este domingo, 17 de mayo, en Andalucía.

En una rueda de prensa, Sánchez se ha congratulado de que los andaluces hayan pedido, tras alcanzar Vox los 15 diputados, que las políticas del partido de Santiago Abascal se lleven a cabo pese a que dos apoderados de la formación denunciasen haber sido agredidos en Sevilla.

"Pese a ello, ni los andaluces ni las personas de Vox van a dar un paso atrás", ha dicho Sánchez, quien ha añadido que la "la rabia" de estos dos apoderados "se convertirá en mejores políticas para la ciudadanía".

Preguntado por los pactos con el PP, el portavoz de Vox ha dicho que es "pronto para analizar el contexto" aunque ha añadido que sus votos "no se regalan". "Nos dejaremos hasta la última gota de sudor y lo que haga falta para devolver a los castellanomanchegos y los andaluces la confianza que han depositado en Vox".

CENTRO PARA EL ABORTO

En otro orden de cosas, Sánchez ha hablado del centro público para realizar abortos en la región que pondrá en marcha el Sescam, tal y como lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en una entrevista en Encastillamancha.

"Faltan camas, médicos o asistencia sanitaria pero el Sescam y su consejero sacan la unidad para el aborto", ha lamentado, para preguntarse cómo si Castilla-La Mancha "no tiene asistencia para todo el mundo va a sacar recursos par ir en contra de la vida".

Así, el portavoz de Vox en las Cortes ha censurado que el Sescam dedique esfuerzos, personal y camas "para acabar con la vida humana de una persona no nacida", añadiendo que "cuando se acaba con la vida se está acabando con la familia".

Finalmente, también se ha referido a la huelga de médicos por el estatuto marco, para afirmar que la ministra del ramo, Mónica García, esté "dando bandazos" sometiendo a Castilla-La Mancha a "un caos brutal". "Por mucho que se haya hecho el anuncio de la carrera profesional, los médicos necesitan un estatuto propio", ha concluido.



