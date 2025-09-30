Vox C-LM preguntará en las Cortes cuántos médicos "sin homologación" trabajan en el Sescam

TOLEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, ha anunciado que su grupo preguntará en sede parlamentaria al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, sobre el número de médicos "sin homologación" que están contratados por el Sescam. Asimismo, ha asegurado que exigirá contestación sobre las universidades de procedencia de esos facultativos, así como por los criterios de homologación.

Tras la celebración de la jornada 'La necesaria evaluación sistemática en las políticas sanitarias. Evaluar para mejorar la atención al paciente con DM2', organizadas por la Fundación Gaspar Casals, junto con Novo Nordisk, en las Cortes de Castilla-La Mancha, Sánchez ha alertado sobre la descapitalización del Sescam.

"Castilla-La Mancha es la única región de España sin carrera profesional sanitaria reconocida, lo que provoca que muchos especialistas, incluyendo endocrinos especialistas en diabetes, abandonen la región en busca de mejores oportunidades".

Esta situación, apunta, obliga a la contratación de médicos con menor formación y sin homologación. "Más de 50.000 facultativos extracomunitarios trabajan actualmente en España, muchos sin certificar su especialización, y el número de médicos extranjeros se ha incrementado un 124% en los últimos tres años", ha advertido.

Asimismo, ha denunciado la "alarmante" situación del sistema sanitario regional, donde el Gobierno de Emiliano García-Page, ha calculado, destinará más de 12 millones de euros a aumentar el número de diputados, "mientras la región ya sufre recortes de 70 millones de euros en sanidad".

Según Sánchez, "con los recursos destinados al aumento del gasto político superfluo y al incremento del número de diputados se podrían realizar mejoras en la sanidad: contratar 164 médicos durante un año, 228 enfermeros, 60 técnicos sanitarios o adquirir 150 ambulancias, además de modernizar quirófanos e invertir en equipos de diagnóstico avanzados. Estas medidas permitirían reforzar la Atención Primaria y hospitalaria, reducir las listas de espera y mejorar la cobertura sanitaria en toda la región".

DENUNCIAS DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETES

Además, Sánchez se ha hecho eco de las denuncias de los pacientes con diabetes en Castilla-La Mancha. La Federación Española de Diabetes (FEDE) y la Federación de Diabetes de Castilla-La Mancha (FEDICAM), según Vox, han alertado sobre la limitación de ciertos tratamientos en el Acuerdo Marco del Sescam.

"Más de 8.400 pacientes podrían verse afectados por la adjudicación de dispositivos de monitorización y sistemas avanzados, lo que podría excluir opciones terapéuticas clave, generar inequidad territorial, aumentar la carga de trabajo del personal sanitario y limitar la capacidad de prescripción de tratamientos personalizados".