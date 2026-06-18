Vox y PP piden recursos para la inclusión educativa y PSOE dice que en C-LM hay educación de calidad para todos

El diputado de Vox Luis Blázquez - CARMEN TOL2

TOLEDO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La inclusión educativa en Castilla-La Mancha ha centrado el tercer punto del pleno de las Cortes regionales de este jueves en el que tanto los grupos parlamentarios de Vox y PP han pedido más recursos para este fin, mientras que los socialistas han indicado que en la Comunidad Autónoma hay una educación de calidad para "todos".

El diputado de Vox Luis Blázquez ha indicado que la propuesta de Vox parte del problema que vivió el Colegio Virgen del Carmen de Toledo al ver "reducida" la dotación de auxiliares técnicos educativos. "Ese caso es simplemente un síntoma y una muestra de una forma de gobernar que habla constantemente de inclusión, de diversidad, de derechos, pero que cuando llega el momento de priorizar los recursos abandona a aquellos que más los necesitan".

Ha lamentado que el Grupo Socialista haya presentado a este debate una iniciativa en la que viene a decir que la Junta "lo está haciendo todo fenomenal" y en la que "se felicitan a ustedes mismos de la labor en la gestión de la educación inclusiva".

"Y la verdad es que nos preguntamos cómo pueden ustedes felicitarse a sí mismos cuando hay familias que están diciendo que los recursos son insuficientes", ha señalado, para decir que la inclusión no consiste "en hacer cuatro anuncios" sino que se practica "poniendo recursos donde hacen falta, escuchando a las familias, atendiendo las necesidades de aquellos alumnos y garantizando que ningún niño se quede atrás".

Ha dicho que Vox defiende "algo muy sencillo" como que las familias deben estar en el centro de todas las políticas públicas y no al final, por lo que la resolución de la formación, que ha sido rechazada, pide que se garantice desde la Junta la dotación suficiente de auxiliares técnicos educativos en todos los centros docentes de Castilla-La Mancha, sean públicos o concertados.

FALTA DE RECURSOS

La diputada del PP María Gil ha manifestado que con este debate se pone encima de la mesa la falta de recursos humanos en los centros educativos de la región y, en particular, la falta de auxiliares técnicos educativos junto a otros perfiles que también "son esenciales".

"Hablamos de derechos, de igualdad de oportunidades y de inclusión educativa que no se garantiza con anuncios, ni con discursos, ni con estrategias sobre papel. Se garantiza con recursos suficientes dentro de las aulas porque si no se ponen los recursos necesarios es imposible conseguir esa inclusión", ha argumentado.

Por ello los 'populares' reclaman un plan que debe llevar aparejadas cuantías económicas suficientes para conseguir los recursos que se necesitan dentro de los colegios. "Orientadores, enfermeros, fisioterapeutas escolares, profesionales en pedagogía terapéutica de audición y lenguaje son algunos de los perfiles que hacen falta, junto con auxiliares técnicos educativos, de forma generalizada a muchos colegios de la región", ha lamentado.

Es por ello por lo que ha afirmado que se trata de una "situación estructural" en toda la región, por lo que el PP pide en su resolución, que ha sido rechazada, que se atienda a cada alumno en las aulas con lo que necesite. "Tener movilidad reducida u otra circunstancia jamás puede significar derechos reducidos", ha manifestado.

PSOE AFEA A PP QUE LLEGUE OCHO MESES TARDE

La diputada del PSOE Paloma Jiménez ha comenzado su intervención recriminando al Vox que traigan al pleno de las Cortes un problema que se produjo en el mes de octubre del 2025 "en un colegio concreto", que el Gobierno regional "resolvió desde el primer minuto".

"Mientras ustedes estaban desaparecidos, la Consejería escuchó al centro, a las familias, a los profesionales, analizó la situación y adoptó las medidas necesarias para la respuesta a esas necesidades detectadas", ha indicado, para agregar que las familias de Castilla-La Mancha necesitaban "respuestas en octubre y no una PNL en junio de 2026, cuando ya el curso está terminado".

Tras afirmar que en Castilla-La Mancha las ayudas educativas no se conceden preguntando el lugar de nacimiento de los niños sino cumpliendo con la ley, ha indicado que para los socialistas "no hay niños de primeras o de segundas, simplemente hay niños y para eso está este Gobierno, para ayudarles con los recursos que sean necesarios, para garantizar una educación de calidad a todos y a cada uno de ellos".

La resolución del PSOE, que ha sido aprobada, pide continuar reforzando el modelo de educación inclusiva de Castilla-La Mancha, garantizando una respuesta educativa personalizada para todo el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, desde los principios de equidad, inclusión e igualdad de oportunidades.

ACTUACIÓN "INMEDIATA"

El consejero de Educación, Amador Pastor, ha cerrado el debate para hablar en primer lugar del colegio Virgen del Carmen y recriminar a Vox que fue un caso en el que se planteó una solución que se resolvió técnicamente, dentro de una respuesta que ha calificado de "inmediata" para "corregir esta disfunción organizativa".

Así, ha explicando que en 2015 este centro contaba con 35 horas de auxiliar educativo que se ha ampliado este curso a 75 horas. Así, ha añadido que en el inicio de este curso, para los 11 alumnos con necesidades educativas especiales del centro se le reconocieron de inicio 65 horas para cubrir la atención educativa.

Tras dejar claro que "es falso" que la resolución inicial de la Consejería de Educación expulsase del comedor a este tipo de alumnado, ha afirmado que este centro tiene la particularidad de tener jornada partida con una franja de más de dos horas y media para el periodo de comedor, "siendo una parte para comedor y otra para la atención del alumnado posterior al comedor".

"Solicitan una ampliación de las horas concedidas y sin más se resuelve y se reconocen diez horas más para cubrir esa franja. Por lo tanto, no hay una desprotección y desatención a este tipo de alumnado", ha zanjado el consejero.

Asimismo, ha afeado al PP que haya dicho que no hay reflejo presupuestario para afirmar que estas tres legislaturas el actual Gobierno regional se ha triplicado el presupuesto dedicado a la inclusión educativa para alcanzar los 204 millones sobre los 70 millones que se dedicaban en 2015.

Ante la falta de profesionales, Pastor ha defendido que la región alcanza más de 4.000 profesionales, a lo que ha añadido que la VIII edición del Plan de Éxito Educativo y Prevención del Abandono Educativo Temprano ha propiciado que 900 profesionales que tienen sus primeros contratos dentro del sistema educativo que están atendiendo a más de 20.000 alumnos por curso.

A ello ha añadido que Castilla-La Mancha ha pasado de 606 auxiliares técnicos educativos a 903 respecto a la llegada del actual Gobierno regional, los pedagogos terapéuticos de 1.000 a 1.461, los orientadores de 669 a 822 o los profesionales de audición y lenguaje de 396 profesionales a 603.