Vox presenta en las Cortes C-LM una proposición de ley para recuperar la carrera profesional sanitaria

TOLEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha anunciado este miércoles el registro de una iniciativa legislativa para recuperar la carrera profesional sanitaria en la región, suspendida desde hace más de 10 años.

"Llevamos más de una década de discriminación hacia los profesionales del Sescam. En el año 2012 carrera profesional quedó suspendida y desde entonces, miles de sanitarios han sido privados de su derecho a progresar y a ser reconocidos por su mérito, su experiencia y su esfuerzo diario", ha afirmado David Moreno.

Moreno recuerda que el Estatuto Básico del Empleado Público garantiza el derecho a la promoción profesional, pero este derecho "ha sido negado de forma sistemática" a los profesionales sanitarios castellanomanchegos, según ha informado Vox en nota de prensa.

"Nuestros profesionales sanitarios están viendo de forma clara el fracaso que suponen las autonomías con la carrera profesional sanitaria. Diecisiete sistemas sanitarios diferentes con diecisiete formas de tratar a los españoles", ha señalado el presidente de Vox en las Cortes regionales.

Además, denuncia que los trabajadores del Sescam no han percibido la productividad variable correspondiente a los años 2020, 2021, 2022 y 2023, un complemento económico para reconocer el rendimiento y consecución de los objetivos del sistema sanitario.

"Castilla-La Mancha se ha convertido en la única región de España que mantiene congelada la carrera profesional", ha señalado. "Las consecuencias son evidentes: fuga de profesionales, pérdida de talento, desigualdad entre las regiones y una debilidad de nuestro sistema sanitario público sin precedentes.".

La propuesta de Vox plantea derogar los artículos y disposiciones que mantienen suspendida la carrera profesional y restablecerla a partir del 1 de enero del próximo año.

"Es el momento de que Page vote a favor de recuperar la carrera profesional. Estamos en la tramitación de los presupuestos para 2026 y es ahora cuando debemos hacerlo. Debe mostrar su voluntad política y preparar las partidas presupuestarias que sean necesarias", ha señalado Moreno.

Finalmente, el presidente del Grupo Parlamentario Vox ha anunciado una reunión con el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha, encabezado por su presidente, el doctor Jorge Curiel, para trasladarles las propuestas de Vox en materia sanitaria y sumarse a sus reivindicaciones.