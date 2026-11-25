Archivo - El Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes de C-LM. - VOX - Archivo

TOLEDO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox ha registrado este miércoles cinco enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades para el ejercicio 2027.

Las propuestas se articulan en torno a tres ejes principales: el establecimiento de la prioridad nacional, la desregulación mediante la reducción del gasto político y la recuperación de la carrera profesional sanitaria.

Desde el Grupo Parlamentario Vox señalan, en un comunicado, que el dinero público debe dirigirse a mejorar las condiciones de vida de los españoles. Con este objetivo, las enmiendas plantean la prioridad nacional, en materia de acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas, así como en el acceso a la vivienda.

En cuanto a la desregulación y ahorro administrativo, proponen reducir el gasto político superfluo eliminando duplicidades administrativas. En esta línea, Vox propone la supresión de la Agencia de Transformación Digital, ya que sus competencias pueden ser asumidas por la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital.

Respecto a la carrera profesional sanitaria, Vox pide reasignar los 207 millones de euros presupuestados para dicha agencia al pago inmediato y con carácter retroactivo de la carrera profesional sanitaria.