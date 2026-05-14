Vox registra una PNL para "blindar" a las familias frente a la inflación y el "saqueo fiscal" de la Junta

El portavoz de Vox en las Cortes de C-LM, Iván Sánchez. - VOX

TOLEDO 14 May. (EUROPA PRESS) -

Vox Castilla-La Mancha ha registrado una iniciativa de apoyo a las familias con el objetivo de "forzar" al presidente regional, Emiliano García-Page, a cumplir con la Ley de Familias Numerosas de Castilla-La Mancha y a establecer la prioridad nacional en la asignación de ayudas a las familias.

El portavoz parlamentario de Vox, Iván Sánchez, ha denunciado que "la Junta bate récords de recaudación y Page regala millones de euros a los inmigrantes ilegales mientras las familias españolas reciben migajas".

Vox considera "imperativo" aumentar las deducciones por familia numerosa y por nacimiento o adopción y ha lamentado que sólo el 16% de los alumnos de infantil tengan cobertura real. "Page prefiere gastar en caprichos ideológicos antes que asegurar que un padre o una madre puedan criar a sus hijos sin miedo a la ruina económica", ha señalado.

La PNL insta a la Junta a adoptar una ayuda directa a 35 euros mínimos por hijo establecidos por ley, una reforma fiscal para aumentar la deducción por familia numerosa, planes sociales de alquiler y bonificaciones en el IBI, deducción por asistencia en hogar y sanitaria, reducción de los impuestos de luz, gas y agua, y prorrogar los títulos de familia numerosa para evitar la pérdida de beneficios por la lentitud de la administración.

Por último, ha recordado que el cuidado de la natalidad y la protección de la familia es una cuestión de "supervivencia nacional" frente a la crisis demográfica. "Con esta PNL, obligamos al PSOE a elegir: o están con las familias o están con su despilfarro ideológico", ha concluido el portavoz.