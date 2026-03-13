Vuelve la normalidad en la Avenida Julio Carrilero de Albacete tras la rotura de una tubería de gas

Rotura de una tubería de gas en Albacete - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Proximidad, Carlos Calero, ha agradecido a los Bomberos del Ayuntamiento y a la Policía Local "la rápida" actuación que han llevado a cabo para dar respuesta a la situación creada por la rotura de la tubería de gas en las obras de mejora que se están llevando a cabo en la Avenida Arquitecto Julio Carrilero, y devolver la normalidad a esta zona de la ciudad lo antes posible.

Según ha explicado Carlos Calero, tras la rotura producida por los trabajos que se están realizado en la calzada, una vez que la tubería estaba envainada y pegada al hormigón, los Bomberos han procedido al corte de la llave de paso de gas para evitar incidentes no deseados y la Policía Local ha procedido al corte de las calles Pozo y Diego de Alcorzón, por lo que la salida del Colegio Padre Coll se ha realizado por la calle Baños.

A estas horas, el concejal ha señalado que el tráfico se ha reestablecido y que los vecinos afectados podrán volver a utilizar el gas en sus viviendas en las próximas horas.