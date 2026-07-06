Vuelven a vandalizar el mural con la bandera arcoíris en el barrio de San Antonio-Puente Romano de Talavera

Mural vandalizado - COLECTIVO LGTBIAQ+ DE TALAVERA

TOLEDO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El colectivo LGTBIAQ+ de Talavera de la Reina ha denunciado la tercera vandalización durante el mes del Orgullo del mural con la bandera arcoíris en el barrio de San Antonio-Puente Romano.

El ataque se produjo la noche del viernes, en la víspera del Orgullo estatal en Madrid, y coincidiendo con el cuarto aniversario del asesinato de Samuel Luiz, un crimen que marcó a la sociedad española y se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia LGTBIfóbica

Se trata de un mural pintado en 2023 por invitación de la Asociación de Vecinas y Vecinos del barrio. En esta ocasión, como en el resto de las veces, han aparecido mensajes de odio contra las personas LGTBIAQ+, referencias fascistas y simbología vinculada a la extrema derecha, según denuncia la Asociación LGTBIAQ+ de Talavera de la Reina y comarca en nota de prensa.

Desde la Asociación de Vecinas y Vecinos del barrio San Antonio-Puente Romano han condenado estos hechos, recordando que "este es un barrio de gente buena y tolerante, donde no hay cabida para la gente de mente cerrada".

Según la asociación LGTBIAQ+, el respaldo de las vecinas y vecinos del barrio demuestra que la inmensa mayoría de las personas en Talavera quiere una ciudad donde se pueda convivir "en el respeto y la libertad", frente a quienes pretenden sembrar el odio y exclusión.

"Estos ataques se producen, además, en un momento de abandono institucional hacia las personas LGTBIAQ+ de Talavera. El Ayuntamiento lleva años sin colocar la bandera o una pancarta de apoyo al colectivo durante el mes del Orgullo sin ninguna explicación coherente".

Este año, según recalcan desde la asociación, tras un error en una votación, el alcalde se ha visto obligado a colocar una bandera arcoíris, pero lo ha hecho "en un lugar escondido y alejado de la fachada principal".

Desde LGTBora lamentan esta actitud por parte del alcalde, José Gregorio, y de su equipo de Gobierno, que transmite "un mensaje de indiferencia y rechazo" que contribuye a normalizar "el clima de hostilidad e impunidad de los violentos".

El próximo viernes 11 de julio, desde la asociación anuncian que volverán a repintar el mural junto a colectivos y vecinos de Talavera que, una vez más, "no han parado de mostrarnos su apoyo y solidaridad". "Seguiremos construyendo una Talavera más libre y diversa, repintando el mural las veces que haga falta".