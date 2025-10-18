El XVII Concurso de carteles de la Semana Santa de Albacete excluirá cualquier obra realizada con IA

ALBACETE 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Albacete ha abierto el XVII Concurso del cartel anunciador de la Semana Santa de 2026. Una convocatoria en cuyas bases se establece la exclusión de cualquier obra generada con Inteligencia Artificial.

Desde la Junta de Cofradías se quiere involucrar, como en años anteriores, a todos aquellos profesionales y aficionados amantes del mundo de la pintura, fotografía o alguna otra técnica a participar en este concurso, según ha trasladado a través de un comunicado, según han trasladado a través de un comunicado.

En esta edición la imagen del cartel anunciador de la Semana Santa deberá versar sobre la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza Macarena de la Cofradía de Nuestra Señora Reina de la Esperanza Macarena.

En el cartel deberá aparece el Título Honorifico que se concedió en 2017 a la Fiesta de la Semana Santa de Albacete como 'Declarada de Interés Turístico Nacional', además de las inscripciones habituales (Semana Santa Albacete 2026, Ayuntamiento de Albacete y Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa).

Este año, al igual que en la pasada edición, habrá un único premio, que constará de una placa conmemorativa y 600 euros, además el cartel será el anunciador de la Semana Santa de Albacete 2026.

El plazo de presentación de trabajos permanecerá abierto hasta el 15 de enero de 2026 y se podrá presentar en el Apartado de Correos 830, 02080 de Albacete o a través de cita previa.

La obra se presentará en formato digital teniendo que tener unas medidas de 95x65 centímetros (vertical) y, también de forma física, presentándose montado obligatoriamente sobre un soporte rígido con unas medidas de 42x29,7 centímetros (A3, vertical).

El jurado estará compuesto por: el Presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Albacete, el Vicario General de la Diócesis, el Presidente de la Cofradia de Nuestra Señora Reina de la Esperanza Macarena, un persona del mundo periodístico de Albacete, un miembro vinculado profesionalmente al mundo de la fotografía, un miembro de la Universidad Popular, un miembro del mundo pictórico, el asesor de protocolo de la Junta de Cofradías y el Secretario de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Albacete, que levantará acta de lo acordado.