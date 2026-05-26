Las XXVI Jornadas Calderonianas de Yepes vuelven el 6 y el 14 de junio con actores como Álex Gadea o Ana Ruiz

Presentación de las XXVI Jornadas Calderonianas de Yepes. - DIPUTACIÓN

TOLEDO, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Las XXVI Jornadas Calderonianas de Yepes, una cita que se celebra anualmente coincidiendo con la festividad del Corpus Christi y que rinde homenaje a Calderón de la Barca --el dramaturgo escribió el auto sacramental 'El mágico prodigioso' para el Corpus de la localidad de 1637--, volverán los días 6 y 14 de junio con distintas representaciones en las que se incorporarán actores profesionales como Álex Gadea o Ana Ruiz.

El objetivo es conseguir la "excelencia" y lograr que esta fiesta sea reconocida próximamente como de Interés Turístico Nacional, tal y como han señalado en la rueda de prensa de presentación de las jornadas la portavoz de la Diputación de Toledo, Soledad de Frutos; el alcalde de Yepes y diputado de Cultura, Tomás Arribas; la directora del evento y dramaturga, Yolanda Mancebo; y los actores Álex Gadea y Ana Ruiz.

Las jornadas arrancarán el 6 de junio con las rutas dramatizadas nocturnas denominadas 'El Yepes invisible', donde junto a los dos anteriores, se sumarán los actores Pepa Pedroche, Teresa de Mera, Alberto Fonseca, Alex Pastor y Carlos Vinuesa, y continuarán el 14 de junio con las rutas 'Un viaje por el Yepes de Calderón', con texto de Yolanda Mancebo.

La programación volverá a incluir rutas dramatizadas, representaciones teatrales, conciertos, actividades culturales y propuestas vinculadas al patrimonio histórico y religioso.

De Frutos ha manifestado que las jornadas son algo "más que un evento cultural", añadiendo que han sabido consolidarse "gracias al esfuerzo colectivo de un pueblo entero, convirtiéndose en un ambiente cultural y turístico" para la provincia y para toda Castilla-La Mancha.

Además, ha mostrado su convencimiento de que "con paso firme y con la pasión y el corazón con el que se está realizando", este evento podría convertirse en "todo un referente a nivel nacional".

El alcalde de Yepes ha informado de que las rutas 'El Yepes invisible' constarán de tres pases, a las 22.00, las 22.45 y las 23.30 horas, mientras que, el 14 de junio, las rutas 'Un viaje por el Yepes de Calderón' serán a las 10.30, 11.15 y 12.00 horas, con salida desde el Arco del Carmen; y a las 18.00, 18.45 y 19.30 horas, desde La Picota.

Arribas ha agregado que las dos rutas de la jornada son "completamente diferentes", siendo la que se realiza en horario de mañana 'Ruta de los palacios', y la de tarde la 'Ruta de La picota', apuntando que hay gente que visita ambas a lo largo del día.

En cuanto al hecho de que las Jornadas Calderonianas sean declaradas Fiesta de Interés Turístico Nacional, ha precisado que el expediente ya se ha enviado al Ministerio de Cultura, y se podrían tendrán noticias "en dos meses".

"Vamos a luchar por ello son de las pocas fiestas nacionales que hay en la provincia de Toledo, pero nosotros queremos que la nuestra lo sea", ha afirmado.

UN FESTIVAL "ESPECIALMENTE PEDAGÓGICO"

La directora del evento, de su lado, ha explicado que las representaciones tratan de vincular "lo que ocurrió en la realidad y la ficción", de manera que el público puede entretenerse y aprender al mismo tiempo.

Mancebo ha explicado que en las Jornadas busca incorporar nuevas personalidades "ilustres y no tan ilustres" del Siglo de Oro Español "como Luis de Carvajal, que fue el pintor de Cámara de Felipe III" y del que existen algunos cuadros suyos en la sacristía.

Otra de las claves de las jornadas, ha indicado, es el "anhelo de la excelencia", a través de la mezcla de actores amateurs y profesionales, donde cada uno pone "su grano de arena", tratando de que las escenas lleguen al público "con la máxima responsabilidad y perfección que el talento, el trabajo y la vida misma nos permite", ha concluido.

En este sentido, la actriz Ana Ruiz ha destacado la función de estas jornadas para mantener y transmitir "las raíces" de la localidad, destacando que Calderón de la Barca es un autor "de una complejidad brutal". "Meterse en estos textos siempre es un aprendizaje nuevo, nunca había estudiado este texto y me parece que meterse y sumergirse en las palabras de Calderón es un aprendizaje", ha concluido.

De igual modo, Álex Gadea ha incidido en el legado cultural que las jornadas logran transmitir a vecinos y visitantes. "Creo que es muy bonito lo que se vive esa noche", ha insistido, indicando que este autor "tan universal" de la literatura española, se ha instaurado ya en la cultura popular de un pueblo con el que se identifica.

CORPUS DE YEPES

El regidor de la localidad toledana ha aprovechado el acto para anunciar que el 11 de junio se presentará un cupón de la ONCE en homenaje a Yepes, y que el municipio albergará el 3 y 4 de julio un curso de verano de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) con el título 'Yepes, patrimonio vivo. La magia del Siglo de Oro, el barroco, entre el mito y la palabra'.

La programación propia del Corpus Christi arrancará este viernes, 29 de mayo, con el espectáculo 'Personajes ilustres de Toledillo' con la presencia del actor Guillermo Serrano, de 'La promesa'. El sábado, 30 de mayo, tendrá lugar un concierto de clarinete y piano 'Lienzos sonoros' en los jardines de la Asociación Amafi, y el domingo 31 se presentará el libro de dibujos 'Yepes, la villa', de Jesús Olivet.

El viernes, 5 de mayo, conocido como 'Viernes triste', será el momento del pregón del Corpus, a cargo del historiador e investigador Juan Estanislao López, a las 20.00 horas en la parroquia San Benito Abad. El sábado 6 de junio se celebrarán las rutas dramatizadas nocturnas y el domingo 7 la celebración de la Solemne Eucaristía del Corpus Christi.

El sábado 13 de junio tendrá lugar el concierto de la coral Real Capilla de Aranjuez, en la colegiata de San Benito Abad, a las 21.00 horas; el 14 de junio volverán las rutas dramatizadas 'El viaje por el Yepes de Calderón' y el 27 de junio, la celebración de la Santa Misa de la Santa Reliquia y, a continuación, la procesión por las calles de la localidad.