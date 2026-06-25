El XXX Open de Tenis Ciudad de Guadalajara reunirá a jugadores profesionales y estrenará categoría benjamín

Presentación del XXX Open de Tenis Ciudad de Guadalajara. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Ciudad de la Raqueta de Guadalajara acogerá del 29 de junio al 5 de julio la trigésima edición del Open de Tenis Ciudad de Guadalajara, una cita que alcanza tres décadas de trayectoria consolidada como una de las competiciones de referencia del tenis provincial y regional.

El torneo ha sido presentado este jueves por el concejal de Deportes, Armengol Engonga; el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Fernández; el director de Comunicación de BASF, José Carracedo, y la gerente del Club Deportivo Nuevo Tenis y directora del Open, Noelia Huetos.

Durante la presentación, los intervinientes han destacado la evolución de una competición que nació hace 30 años con un carácter modesto y que hoy reúne a jugadores de nivel nacional e internacional, además de convertirse en una herramienta para la promoción del deporte y la transmisión de valores entre los más jóvenes.

Entre las novedades de esta edición figura la incorporación de la categoría benjamín, que se suma a las pruebas infantil, veteranos y absoluto social.

Asimismo, la organización ha confirmado la participación de los finalistas de la pasada edición y la presencia de jugadores con ranking profesional y puntos ITF.

La competición se disputará en horario de tarde entre semana para evitar las horas de mayor calor, mientras que las semifinales y finales se celebrarán durante el fin de semana.

La directora del torneo, visiblemente emocionada, ha puesto en valor el crecimiento experimentado por el Open desde sus inicios, cuando las inscripciones se realizaban por correo postal y el presupuesto apenas alcanzaba las 60.000 pesetas, hasta convertirse en una cita consolidada en el calendario deportivo.

La presentación también ha servido para destacar el trabajo de cantera que desarrolla el Club Nuevo Tenis, cuyos alumnos han compartido sus experiencias y algunos de sus recientes éxitos deportivos, con clasificaciones para campeonatos de España de tenis y pádel.

Huetos ha subrayado que los jóvenes representan el futuro del proyecto y el principal legado de estos treinta años de historia.