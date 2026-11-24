Unos 115 artistas llevarán la Navidad al Lienzo Norte con un concierto benéfico de la UCAV para Filipinas - UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA

ÁVILA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unos 115 artistas se reunirán el próximo 12 de diciembre en el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte de Ávila para celebrar la XIII edición de 'Ávila Canta la Navidad', un concierto benéfico organizado por la Asociación de Amigos de la UCAV (AAUCAV) en colaboración con la Universidad Católica de Ávila (UCAV), cuya recaudación se destinará este año a la misión internacional de la universidad en Filipinas.

La cita comenzará a las 19.00 horas y las entradas podrán adquirirse desde este miércoles, 25 de noviembre, en el propio Lienzo Norte mediante un donativo de cinco euros.

El espectáculo estará coordinado por Pablo Sáez, director de Actividades Musicales de la UCAV, y reunirá sobre el escenario a unos 75 coralistas y 38 instrumentistas.

Participarán el Coro Juvenil La Voz de las Emociones, la Coral Voces de Gredos, la Escolanía Amici Mei y el Coro de la UCAV, junto con la Banda Municipal de Música de Ávila, a la que se incorporarán además cerca de 20 instrumentistas de cuerda.

El repertorio incluirá villancicos de la tradición española y composiciones de procedencia internacional, con referencias a Puerto Rico y Estados Unidos, además de diferentes estilos musicales que irán desde arreglos de carácter más popular hasta propuestas de mayor elaboración musical.

El concierto concluirá con un número conjunto en el que todos los coros se unirán para interpretar tres villancicos con acompañamiento instrumental de la Banda Municipal de Música de Ávila.

La rectora de la UCAV, María del Rosario Sáez Yuguero, ha destacado que el festival tiene como misión "fomentar y hacer presentes nuestras tradiciones" y ha valorado la posibilidad de disfrutar de los villancicos en familia y "recordar lo que nos une".

Por su parte, el presidente de la AAUCAV, Arturo Mancebo, ha señalado que se trata de una de las citas destacadas de la asociación, que ejerce de puente entre la universidad y la sociedad y apoya la excelencia académica mediante sus becas.

La gala, que será presentada por la periodista de La 8 Ávila de RTVCyL Elsa García, pretende reunir un año más a la sociedad abulense en torno a la música y el espíritu navideño.

La iniciativa alcanza así su decimotercera edición y mantiene su carácter benéfico, con la recaudación de este año destinada a la misión internacional de la UCAV en Filipinas.