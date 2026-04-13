Unos 1.200 escolares de Valladolid participan en la Caravana Planeta ODS de Fundación MAPFRE en Vallsur

Actividad educativa movilidad segura en el aparcamiento de Vallsur - VALLSUR

VALLADOLID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 1.200 escolares y docentes de centros educativos de Valladolid participarán en la Caravana Planeta ODS de Fundación MAPFRE, una iniciativa pedagógica que acoge el centro comercial Vallsur hasta el 17 de abril para concienciar sobre seguridad vial y sostenibilidad.

La actividad, desarrollada en colaboración con la Policía Municipal en el aparcamiento del centro, está dirigida a alumnos de segundo ciclo de Educación Primaria. El espacio permanecerá abierto con un horario de 9.30 a 14.00 horas para centros escolares y de 15.00 a 18.00 horas para el público general, según han informado a Europa Press fuentes de la organización.

La Caravana se ha estructurado en tres áreas educativas, la primera consiste en un 'escape room' sobre movilidad segura y prevención de lesiones, mientras que la segunda ofrece un circuito de movilidad práctica con bicicletas y vehículos de movilidad personal. Finalmente, el alumnado resolverá situaciones de riesgo en el hogar de forma interactiva en un espacio virtual.

Con esta acción, las entidades implicadas buscan "consolidar" su compromiso con la educación y convertir a los menores en agentes de prevención en su entorno.

El concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez, y la superintendente jefa de la Policía Municipal, Julia González, prevén visitar la instalación este miércoles, 15 de abril, entre las 11.00 y las 11.30 horas.