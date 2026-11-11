Unas 150 personas participan en una protesta en Segovia, donde el seguimiento de la huelga es "mínimo"

SEGOVIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unas 150 personas han participado este miércoles, 11 de noviembre, en una concentración en la plaza Mayor de Segovia en el marco de la huelga general, que ha tenido un seguimiento "mínimo" en la provincia, según la Federación Empresarial Segoviana (FES).

La protesta se ha celebrado a mediodía, convocada por los sindicatos UGT y CCOO bajo el lema 'Salarios, vivienda, precios', una primera protesta en una jornada marcada por la lluvia que espera su acto mas multitudinario en una manifestación a las 19.00 horas con salida de la plaza de Toros, camino de la plaza de Azoguejo.

Respecto a la incidencia, la FES ha cifrado el paro en un 2,3 por ciento a las 12.00 horas, mientras la Diputación de Valladolid ha señalado que en la institución ha sido del 0 por ciento en el turno de noche, y un 3 por ciento durante la mañana. Por parte del Ayuntamiento, las cifras son similares.

En este contexto, el aspecto de las calles de la ciudad ha sido, desde primeras horas de la mañana, el de una jornada normal, con los comercios abiertos y la atención a clientes similar a cualquier otro día.