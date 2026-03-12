Bravo (PP) señala que "unos quieren que entren todos" y otros "que no entre ninguno" y ninguna de ellas es posible

El vicesecretario 'popular' Juan Bravo, durante el encuentro con autónomos y pequeños empresarios, en presencia del presidente del PP de Valladolid, Conrado Íscar, y la candidata por Valladolid, María Pardo. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular (PP), Juan Bravo, ha defendido este jueves en Valladolid la política migratoria por la que apuestan los 'populares' con una inmigración "ordenada" y "orientada al empleo con oportunidades", mientras otros mensajes señalan, unos, "que van a entrar todos" y, otros, "que no va a entrar ninguno", pero considera que ninguna de las dos opciones es posible.

Así lo ha señalado Juan Bravo en declaraciones a los medios de comunicación tras un encuentro en el que ha participado con representantes del el PP provincial, entre ellos la cabeza de lista para las elecciones autonómicas por Valladolid, María Pardo, y el presidente del partido en la provincia, Conrado Íscar, y también con autónomos y empresarios locales.

Bravo ha insistido en la necesidad de implementar una reducción significativa de la carga fiscal y de las cotizaciones sociales para los trabajadores por cuenta propia y ha subrayado que la prioridad de su formación es otorgar "valor al empresario" a través de la simplificación administrativa y la escucha activa de las necesidades del sector.

A preguntas de los periodistas sobre la escasez de mano de obra de la que se quejan los empresarios, el vicesecretario ha abordado la postura del PP respecto a la necesidad de trabajadores extranjeros.

Bravo ha reflexionado que hay "dos mensajes, unos que dicen que van a entrar todos y otros que no va a entrar ninguno. Ninguno de los dos son posibles".

Ante ello ha apostado por una "inmigración ordenada, legal y orientada al empleo" que garantice la seguridad en las normas y prácticas laborales. Según ha explicado, el sistema debe "recibir bien a los que vienen a trabajar" pero no "a los que vienen a estar" o los que vienen a "buscar otras vías", ha deslizado.

Bravo ha recordado que los presidentes autonómicos del PP y el presidente nacional acordaron apostar por ese inmigración ordenada, con oportunidades para los que vienen y con "una seguridad y seriedad también en cuanto al cumplimiento de las normas y las prácticas que tenemos establecidas en nuestro país".

Bravo ha detallado que el "hartazgo" de los autónomos en la provincia vallisoletana responde a una presión fiscal que dificulta la creación de empleo y la consolidación de los negocios existentes. En este sentido, ha puesto como ejemplo la importancia de la franquicia del IVA, por la que la Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber transpuesto a tiempo la Directiva, pues considera que sería una "herramienta de competitividad" y supondría una rebaja en impuestos.

"Debemos centrar nuestros esfuerzos en reducir los costes que soportan quienes levantan la persiana cada día", ha afirmado el dirigente 'popular' ante los medios de comunicación.

Asimismo, el responsable de Hacienda del PP ha vinculado la mejora de la productividad con el control del absentismo y el refuerzo de la formación específica para las actividades demandadas.

Finalmente, el dirigente del Partido Popular ha insistido en que la simplificación administrativa es un paso fundamental para favorecer la creación de puestos de trabajo. Bravo ha reafirmado el compromiso de su partido con la reducción de costes para los emprendedores, tras haber compartido con los empresarios locales las principales preocupaciones que afectan a la competitividad de sus negocios.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

Por su parte, la candidata del Partido Popular por la provincia de Valladolid ha desgranado este jueves las propuestas de su formación para apoyar a los autónomos de cara a las elecciones del próximo 15 de marzo.

Asimismo, ha lamentado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya intervenido ante el incumplimiento de la normativa que permitiría un régimen especial de exención de IVA para pequeños autónomos y empresas con facturación inferior a 85.000 euros anuales. "El PP siempre ha estado del lado de los autónomos", ha defendido la candidata, quien ha contrapuesto su programa con la gestión del Gobierno de España, a la que ha calificado de "política nefasta" por el incremento de las cuotas a la Seguridad Social.

En el marco de este encuentro con el tejido empresarial, Pardo ha detallado medidas específicas para los más de 182.000 autónomos de Castilla y León, de los cuales 34.000 desarrollan su actividad en la provincia de Valladolid. Entre las principales propuestas destacan las ayudas directas para reducir los costes de contratación, con subvenciones de entre 5.000 y 9.000 euros para aquellos profesionales que realicen su primera contratación.

Asimismo, la candidata ha destacado la creación de un "bono de 300 euros" como gesto de apoyo directo al sector frente a la actual asfixia económica. La protección social del colectivo es otro de los ejes fundamentales del programa popular, que incluye el denominado 'Plan Recupérate'.

Mediante esta iniciativa, la Junta de Castilla y León se haría cargo de tres meses de las cuotas de la Seguridad Social del autónomo en caso de enfermedad, con el fin de facilitar su recuperación sin que suponga un perjuicio económico añadido.

"Queremos ayudarles en la medida de lo posible y contrarrestar esa política que quiere todavía asfixiar más a esos autónomos", ha señalado Pardo durante su intervención.

Finalmente, ha pedido el voto para el Partido Popular el 15 de marzo como "única opción posible" para garantizar la autonomía necesaria y poner en marcha estas medidas de apoyo al sector.