15M.- Llamas asegura que si el ciudadano "compara programas, candidatos y trayectorias" votará a Podemos

Miguel Ángel Llamas e Irene Zugasti, hoy en Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Llamas, ha asegurado que si los ciudadanos comparan "programas, candidatos y trayectorias" el próximo 15 de marzo acabarán votando a Podemos.

"Si logramos llegar a la gente, la gente va a confiar en nosotros", ha afirmado momentos antes de participar en la presentación del libro de Isabel Serra e Irene Zugasti 'Esto no es una guerra. Feminismo insumiso frente al rearme y al genocidio' en Valladolid.

Llamas ha incidido en que el objetio de esta campaña es "convencer", transmitir el proyecto que tienen "en la calle" con "cercanía y proximidad al ciudadano". "Es imprescindible el boca a boca y también vamos a poner énfasis en algo, vamos a pedir a la gente que compare candidatos, que compare trayectorias y que compare proyectos, porque estamos convencidos de que si logramos llegar a la gente, la gente va a confiar en nosotros", ha argumentado para insistir en la necesidad de "votar a la fuerza de la valentía" que representa su partido y que es el lema de estas elecciones.

Entre el argumentario, también ha puesto el foco en el valor de lo "público". En este sentido, ha reclamado más plazas residenciales públicas al recordar que el "74 por ciento" son de carácter privado. "Es un modelo muy privatizado y claramente insuficiente. Por eso es imprescindible fortalecer los servicios públicos y por eso es imprescindible avanzar en feminismo y pacifismo. Cada euro que se destina al rearme, a la industria de la guerra, es un euro que no va a los servicios públicos", ha zanjado.