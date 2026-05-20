El 27 TAC de Valladolid arranca para "sorprender" con espectáculos como uno aéreo de gran formato en la Plaza Mayor

Arranca la 27 edición del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle (TAC) de Valladolid. - TAC

VALLADOLID 20 May. (EUROPA PRESS) -

La 27 edición del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle (TAC) de Valladolid arranca este miércoles, 20 de mayo, para "sorprender" con espectáculos de diversas disciplinas, entre las que destaca uno aéreo de gran formato que tendrá lugar en la Plaza Mayor.

La concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, y la codirectora del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle (TAC), Charo Arconada, han presentado este miércoles en el Patio de los Novicios del Museo Patio Herreriano algunos de las propuestas, acompañadas por representantes de cuatro compañías del cartel, Gratte Ciel (Francia), Compañía Pau Palaus (Cataluña), Cris Clown (Cataluña) y XYK Singers (Castilla y León).

Carvajal ha subrayado el posicionamiento del festival, que ha alcanzado el puesto 65 en el Observatorio de la Cultura entre los mejores festivales de España, y ha destacado la variedad de formatos de esta edición, desde el gran espectáculo aéreo en la Plaza Mayor a las intervenciones "íntimas y casi secretas" en rincones de la ciudad.

"Nuestra ciudad puede sorprendernos en cualquier rincón y en cualquier momento", ha afirmado la concejala, quien también ha puesto en valor el apoyo que el Ayuntamiento presta a la creación emergente a través de las residencias artísticas del LAVA, en referencia al estreno absoluto de 'Proyecto Nora', de la compañía vallisoletana XYK Singers, que ha gestado su espectáculo en el propio espacio municipal y lo presenta ahora en el TAC.

Por su parte, Charo Arconada ha repasado los perfiles artísticos de las compañías presentes en el acto, de las que ha incidido en la diversidad de lenguajes que conviven en esta edición. "Circo aéreo, clown, trabajo vocal y performance son propuestas muy diferentes entre sí, pero unidas por una mirada profundamente humana y por una relación muy directa con el espacio público y con el público", ha explicado la codirectora.

Arconada también ha incidido en la dimensión internacional de algunas de las propuestas, como la de Gratte Ciel, compañía fundada en Arles y especializada en grandes formatos aéreos que "transforma completamente la mirada sobre la ciudad y el paisaje urbano".

Esta compañía presentará 'Tawa', que se presenta como estreno en España. La compañía francesa, especializada en grandes producciones aéreas para el espacio público, ha comenzado ya el montaje de su imponente estructura en la Plaza Mayor, que alcanza los 35 metros de altura con artistas trabajando a hasta 25 metros del suelo.

Sus codirectores artísticos, Camille Beaumier y Stéphane Girard, han descrito el espectáculo como "un ritual contemporáneo sin fronteras" inspirado en celebraciones de distintas culturas del mundo, desde los voladores de México hasta rituales religiosos de Sicilia, y con fuego de artificio de proximidad en el desenlace.

El propio nombre de la obra tiene significados distintos según el idioma, fiesta techno en argot francés, dios del sol en una tribu india de América del Norte, o torre en japonés, ha explicado la organización del TAC en un comunicado recogido por Europa Press. Las funciones están previstas para el 22 de mayo a las 23.30 y el día 23 a las 23.45 horas.

Asimismo, Pau Palaus, clown y director artístico de la compañía catalana que lleva su nombre, ha presentado 'Zloty', un espectáculo que retrata la trastienda del circo ambulante. "Me encanta viajar con familia, con camión, con polvo. Es un homenaje a la vida itinerante del circo y del payaso", ha resumido Palaus.

Con acompañamiento musical en vivo de piano, clarinete y voz a cargo de María Soler, la pieza mezcla clown, teatro gestual y música en directo en un formato íntimo en las Moreras. Se podrá ver del 20 al 23 de mayo en sesiones de 21.30 y 23.30 horas, si bien las invitaciones están agotadas.

Por su parte, la payasa catalana Cristina Solé, que firma sus trabajos como Cris Clown, participará este año con dos propuestas distintas. La primera es 'UFA', integrada en la sección 'esTAR o no esTAR', una instalación de clown en la que la artista aparece suspendida de un árbol en un lugar de la ciudad que solo se conocerá minutos antes a través de las redes sociales del festival y de su aplicación oficial, y la segunda es 'Triplette', que presenta junto a LaBù Teatre, una pieza de teatro absurdo para todos los públicos con tres intérpretes de registros muy distintos.

Solé, con una trayectoria internacional desde 1998 que incluye producciones como Circus Klezmer o Circo Ronaldo, ha reconocido estar "muy contenta de volver a Valladolid después de muchos años".

El último espectáculo presentado ha sido también uno de los cuatro estrenos absolutos del festival. Se trata de 'Proyecto Nora', del colectivo vallisoletano XYK Singers, cuyo director artístico, Víctor Galván, ha explicado que la obra parte de la pregunta de qué fue de Nora, la protagonista de 'Casa de Muñecas' de Henrik Ibsen, cuando salió a decidir su propia vida.

La pieza es una performance vocal, física y coral con siete intérpretes que se presenta en la Sala Concha Velasco del LAVA el 20, 21 y 22 de mayo en dos sesiones por noche. El espectáculo ha sido acompañado en su proceso de creación por el propio TAC a través de las residencias artísticas del LAVA.

Galván ha destacado el apoyo recibido de la Fundación Municipal de Cultura: "No solo el espacio, sino el apoyo emocional, que también es muy importante".