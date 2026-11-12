4,32 millones para suministro a los hospitales de Salamanca, Burgos y Valladolid y 235.950 euros al del Bierzo

VALLADOLID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta ha apronadodo destinaar 4,32 millones de euros al suministro de diverso material sanitario para los complejos asistenciales de Burgos, Salamanca y Clínico Universitario de Valladolid, así como 235.950 euros para la instalación y puesta en marcha de una sala de radiología digital robotizada para el Servicio de Radiología del Hospital El Bierzo, en Ponferrada.

Según se ha acordado en la reunión de este jueves, Complejo Asistencial Universitario de Burgos recibirá 647.240 euros para el suministro de prótesis de rodilla para la realización de intervenciones quirúrgicas, con un plazo de ejecución de 12 meses.

Al Universitario de Salamanca se destinan 1,22 millones para el suministro de endoprótesis digestivas (excepto de inserción transhepática o percutánea) en el Servicio de Digestivo y el Clínico de Valladolid recibirá 532.990 euros, para medicamentos biosimilares -genéricos- que contienen una presentación de una sustancia activa ya autorizada como medicamento original en Europa, cuyos derechos de patente han caducado y cumple con los principios establecidos en las guías publicadas por la Agencia Europea del Medicamento.

Asimismo, Se ha aprobado además otro gasto de 1,92 millones de euros para el suministro de generadores de impulsos/marcapasos y electrodos implantables con destino Servicio de Cardiología del Clínico de Valladolid.

Por otro lado el hospital del Bierzo recibirá 235.950 euros para el suministro, instalación y puesta en marcha de una sala de radiología digital robotizada con el objetivo de dotar al centro de una nueva sala de altas prestaciones -con suspensión de techo y tres paneles planos- que permita agilizar las exploraciones generales tanto programadas como urgentes, siendo de utilización por urgencias, hospitalización, consultas externas y el resto de servicios clínicos, garantizando así una asistencia sanitaria de calidad.

El control del sistema radiográfico, incluido el procesado digital de imagen y manejo del generador, se efectuarán desde un puesto de mando central de la estación de adquisición con la que vendrá dotado el aparato.