Aagesen participará en el III Encuentro Nacional de Centros de Innovación Territorial la próxima semana en Ponferrada

Sede de La Térmica Cultural, que acogerá los próximos días 16 y 17 de abril el III Encuentro Nacional de Centros de Innovación Territorial. - CIUDEN

PONFERRADA (LEÓN), 8 (EUROPA PRESS)

La Térmica Cultural de Ponferrada (León) acogerá los próximos días 16 y 17 de abril el III Encuentro Nacional de Centros de Innovación Territorial, una cita "clave" para impulsar el desarrollo de los territorios, fundamentalmente aquellos con mayores desafíos demográficos, en la que participará en su primera jornada la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

En su tercera edición el Encuentro reforzará su papel como plataforma de referencia para promover la innovación, la colaboración público-privada y la cohesión social en el ámbito rural. La cita, organizada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) en colaboración con la Red de Centros de Innovación Territorial (Red CIT) y la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), será un espacio donde la innovación, la cooperación y la acción transformadora se unirán para redefinir el futuro de los territorios.

El evento está dirigido al público general y, en especial, a personas interesadas en el desarrollo territorial y la innovación en el ámbito rural, además de a profesionales, instituciones y emprendedores. Los interesados pueden inscribirse mediante la página web de la Red CIT, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Ciuden.

Durante la primera jornada, el 16 de abril, Sara Aagesen mantendrá un diálogo con Carlos Moreno, profesor de la Universidad Sorbona de París e ideólogo del concepto de la 'Ciudad de los 15 minutos / Territorio de la media hora'.

Asimismo, se desarrollarán intercambios sobre movilidad, energía, sostenibilidad y economía circular en el medio rural y tendrá lugar la presentación del informe 'Ruralidades del noroeste peninsular. Diagnóstico y direcciones de actuación', elaborado por el Grupo Noroeste, conformado por investigadores de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de Valladolid (UVA) y la Universidad de Salamanca (USAL).

DESDE LA MIRADA AUDIOVISUAL

El III Encuentro Nacional de Centros de Innovación Territorial también pondrá la mirada sobre los territorios desde la creación audiovisual. En la tarde del 16 de abril se realizará la proyección de cortos y el coloquio 'Cuando lo rural es de cine', con la participación de Paco Boya, secretario general para el Reto Demográfico, y Oliver Laxe, director y guionista.

En esta jornada también se anunciarán los ganadores del concurso de microvídeos RE-CREA Rural 2026 y se entregarán los I Premios a proyectos de innovación territorial.

CENTROS DE INNOVACIÓN TERRITORIAL

En la mañana del día 17 de abril se desarrollará una reunión interna de los equipos de la Red CIT donde se abordarán temáticas relacionadas con la transición ecológica para la transformación económica, el relevo generacional, la gestión paisajística y la movilidad rural.

En la actualidad son 26 los territorios que forman parte de la Red: Álava, Almería, Asturias, Badajoz, Burgos, Cáceres, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Granada, Guadalajara, Huesca, Jaén, León, Lleida, Lugo, Navarra, Ourense, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Tarragona, Teruel, Val d'Aran y Valencia.

El Nodo CIT Miteco-Ciuden, ubicado en Ponferrada (León), actúa como centro de coordinación y gestión de la Red CIT, con el objetivo de dinamizar, coordinar e impulsar proyectos innovadores, así como fomentar la creación de sinergias entre los diferentes centros territoriales.