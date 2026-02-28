Abascal celebra que Vox "dispute la segunda plaza" al PSOE y afirma que se va a "romper el techo" en CyL y Andalucía

VALLADOLID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha celebrado que su formación ya "dispute la segunda plaza" al Partido Socialista, lo que indica que el "verdadero voto útil es el de su partido", al tiempo que ha asegurado que se va a "romper el techo" representativo en las próximas elecciones autonómicas de Castilla y León y Andalucía.

En estos términos se ha expresado el líder de Vox en declaraciones a los medios durante su visita a Guardo (Palencia) al ser preguntado por las encuestas en Andalucía, que apuntan a que el PP perdería la mayoría absoluta y podría producirse un empate con el PSOE.

En este sentido, Abascal ha señalado que es "reacio" a valorar las encuestas, pero ha subrayado que Vox "ya disputa la segunda plaza al PSOE" y ha asegurado que hay "muchos españoles" que cuando vean la posibilidad de que su partido "se convierta muy pronto en el segundo partido en algunas regiones y el segundo partido de España, van a decidir masivamente hacer un cambio de voto hacia" la formación.

Abascal ha destacado la "gran movilización" que se ha producido a favor de la alternativa que Vox representa, en referencia a los actos que se han sucedido en Tordesilla, Burgos y Guardo (Palencia).

A este respecto, ha recordado los resultados de su partido en Extremadura y Aragón. "Creo que va a ocurrir también en Castilla y León. Vox va a romper el techo que tiene en esta Comunidad", ha incidido.

