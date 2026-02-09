Abascal sale "a ganar" en CyL: "Doblamos los resultados en Extremadura y Aragón y esperamos crecer aquí"

El presidente de VOX, Santiago Abascal, atiende a los medios a su llegada para presentar al candidato del partido a la Presidencia de la Junta de Castilla y León. - Rafael Bastante - Europa Press

ÁVILA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que su formación saldrá "a ganar" en los comicios que se celebrará el próximo 15 de marzo en Castilla y León, donde espera "crecer" después de "doblar" los resultados en Extremadura y Aragón.

Momentos antes de participar en Ávila en la presentación del candidato de la formación a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, y del resto de candidatos a las Cortes, Abascal ha reconocido que siempre aspiran "a tener el mejor resultado posible, a ganar las elecciones, con toda la ambición, pero con toda la humildad" al reconocer que es "muy difícil en estos momentos".

Al hilo de estas palabras, ha recordado que han "doblado resultados en Extremadura y Aragón" y que ahora esperan "crecer" en Castilla y León. "Hemos logrado doblar los resultados en Extremadura, hemos logrado doblar los resultados en Aragón y esperamos crecer en Castilla y León, pero nuestro objetivo cuando nos presentamos a unas elecciones siempre es ganar, lo digo, insisto, con toda la ambición, pero también con toda la prudencia", ha zanjado.