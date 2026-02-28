Abascal tilda al PP de "caja de sorpresas" y confía en lograr nuevos acuerdos para "tumbar" las ZBE en todo el país

GUARDO (PALENCIA), 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que el PP es una "caja de sorpresas", puesto que en algunos lugares acepta sus posiciones y en otros no, como ha sido el caso con las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), al tiempo que ha señalado que espera poder llegar a nuevos acuerdos para "tumbarlas" en todas las ciudades de España.

En declaraciones a los medios durante su visita a Guardo (Palencia), el líder de Vox se ha mostrado satisfecho por habre "logrado tumbar" las ZBE en algunos ayuntamientos, donde se ha llegado a acuerdos con los 'populares'.

Precisamente, el presidente de Vox ha tachado de "otra estafa del bipartidismo" esta medida de restricción del tráfico en el centro de las ciudades. "Pretenden decirnos que al no dejar entrar a la gente más humilde al centro de las ciudades vamos a salvar el planeta cuando cada tontería que hacemos en Europa es respondida por China y otras grandes potencias con mucha más contaminación", ha criticado.

En este sentido, ha calificado la "lucha contra las ZBE" como una "batalla importantísima", en tanto en cuanto "todo lo que se hace en España no sirve absolutamente para nada". "No tiene ningún impacto en el planeta y sí tiene un impacto sobre la vida diaria de muchas personas humildes", ha concluido.