Abascal ve con "gran esperanza" la ofensiva de EEUU e Israel en Irán: "Si los ayatolás caen, el mundo será más libre"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en declaraciones a los medios durante su visita a Guardo (Palencia) - VOX

GUARDO (PALENCIA), 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ve con "gran esperanza" que "pueda caer el régimen tiránico" que representan los ayatolás tras la ofensiva de Estados Unidos con la colaboración de Israel contra las principales instituciones de Irán.

En estos términos se ha expresado el líder de Vox en declaraciones a los medios durante su visita a Guardo (Palencia), donde ha asegurado que "si el régimen de los ayatolás cae, el mundo será más libre".

También ha señalado que le preocupa que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no se acerque mucho a la oscuridad anti occidental, reciba los aplausos de Hamas, de los talibanes y pretenda enfrentarse más a Estados Unidos e ir más de la mano de China o de Irán", porque eso, a su juicio, "colocaría a España en una posición delicada".