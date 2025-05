El abogado de las cismáticas en el caso de desahucio recusa a la jueza por un "prejuicio" contra las exmonjas.

BURGOS 7 May. (EUROPA PRESS) -

El abogado que defiende a las cismáticas en el caso de desahucio, Florentino Aláez, ha recusado a la jueza de Briviesca (Burgos) para que no presida el juicio que se ha de celebrar el 13 de mayo contra las exmonjas que siguen ocupando el monasterio de Santa María Bretonera de Belorado.

Desde la defensa entienden que la jueza "está instruyendo diligencias penales" en otras dos causas, la de la venta del oro y la celebrada hoy de acusación contra el comisario pontificio, Mario Iceta, por los supuestos delitos de coacciones, administración desleal y revelación de secretos.

Por esta causa, la magistrada tiene un "conocimiento extraprocesal y extrajudicial de los hechos", lo que a la defensa le lleva a entender que la jueza tiene "un prejuicio" que le inhabilita, ha explicado Aláez al término de las declaraciones de las hermanas, de ahí su intención de dar traslado a la Audiencia Provincial de "dos escritos de recusación" en los dos procesos civiles abiertos, uno de ellos el de desahucio que está fijado para el próximo martes.

El letrado ha aludido al hecho de que un juez "no puede instruir y al mismo tiempo fallar" en otro proceso que "trata sobre los mismos efectos". En el fondo de la cuestión, ese prejuicio del que ha hablado Aláez, "puede perjudicar" a sus clientas, la exabadesa, Laura García de Viedma, y la denunciante Susana Mateo.

Aláez ha recordado que las cismáticas de la Bretonera "siguen poseyendo el patrimonio tanto mobiliario como inmobiliario" que dice les pertenece y el arzobispo de Burgos "sigue controlando las cuentas bancarias de las que tomó posesión el día 5 de junio del año pasado". Por todo ello hay varios "pleitos pendientes y procesos penales".

NUMEROSOS PROCESOS ABIERTOS

Sin embargo, como aún no se ha celebrado juicio alguno no existe tampoco "ningún pronunciamiento judicial de fondo" acerca de lo que reclaman. En estos momentos hay varias causas civiles y penales abiertas, la más antigua del mes de julio de 2024 cuando las exclarisas presentaron denuncia en el Juzgado de Burgos contra la decisión del nombramiento de Iceta; la segunda, la de la venta del oro por parte de Laura García de Viedma; otra, la que este miércoles se ha visto contra el comisario pontificio; una más, la interpuesta el año pasado -y anterior al cisma- por las clarisas de Vitoria por la venta de propiedades, y dos más, agrupadas en una en los Juzgados de Madrid, por la no inscripción en los registros de Interior y de Justicia de la asociación civil derivada de una orden religiosa.

A la vista de la cantidad de procesos abiertos, las exclarisas han contratado los servicios de un bufete de abogados más, Oriola Navarro, de Barcelona.

En el acto celebrado este miércoles en Briviesca, el comisario pontificio "solo ha respondido" a las preguntas de la jueza y de su defensa. Y es que, como investigado, Iceta tiene derecho a no responder a las preguntas de la acusación, mientras que las exclarisas, en su condición de testigos, "sí han tenido que responder", con la verdad, a las preguntas de todas las partes, tal y como ha explicado el también abogado de las exreligiosas Enrique García de Viedma.

El letrado ha asegurado, al término de la vista, que las exmonjas "se han ratificado en su denuncia" y han dado las aclaraciones que se les han pedido.