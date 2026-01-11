Acaip-UGT denuncia un intento de motín en la cárcel de Soria que dejó a un funcionario lesionado

Archivo - Centro Penitenciario de Soria. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SORIA - Archivo

SORIA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Acaip-UGT, mayoritario en el ámbito penitenciario, ha denunciado un intento de motín ocurrido en la mañana del sábado 10 de enero en el Centro Penitenciario de Soria y que ha dejado a un funcionario lesionado.

Según ha señalado el sindicato en un comunicado recogido por Europa Press, los hechos tuvieron lugar sobre las 11.00 horas en el módulo 6 del centro, cuando un interno promovió un "intento de alteración grave del orden regimental" ante su "disconformidad" debido a que los funcionarios le intervinieron medicación que no era de su propiedad.

Ante la incitación del interno, otros presos rodearon a los funcionario y a la jefa de servicio, lo que dio lugar a una situación de "máxima tensión y riesgo" para la integridad física del personal, pues uno de los internos intentó agredir a un trabajador.

Como consecuencia de estos hechos, tres internos fueron trasladados al módulo de ingresos en régimen de aislamiento y uno de los funcionarios resultó lesionado, por lo que se le trasladó a un centro hospitalario para recibir asistencia médica.

Acaip-UGT considera que este "grave incidente no es un hecho aislado", sino una "nueva muestra de los riesgos derivados de la política penitenciaria actual, basada en un excesivo buenismo y en una aplicación laxa de las normas regimentales".

"Estas políticas están dando lugar a una deficiente clasificación interior de los internos, ignorando su peligrosidad real y su trayectoria penitenciaria, lo que provoca un incremento de conflictos, agresiones y situaciones de grave riesgo para los trabajadores penitenciarios", ha señalado el sindicado, que también denuncia que las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) vigentes en los centros penitenciarios están "totalmente desactualizadas y no cubren las necesidades reales de personal".

El sindicato, que también ha destacado el "comportamiento ejemplar" de los funcionarios del centro soriano, ha criticado, asimismo, la "grave falta de personal sanitario", que obliga a que la medicación de los internos se realice por "criterios operativos en vez de a criterios de oportunidad en los que debe proporcionarse esta de manera pautada y regulada".

Esta situación genera "importantes problemas regimentales y de seguridad, al permitir que los internos acumulen una cantidad excesiva de medicación", lo que "facilita su intercambio, tráfico interno o consumo indebido", ha apuntado.